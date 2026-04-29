Botorrita homenajeará al diplomático Antonio de la Cierva y Lewita con un acto que reivindica su legado

El acto, que se celebra este sábado 2 de mayo, tiene su origen en un proyecto cultural impulsado por la Banda de Gaitas de Boto Aragonesas, a partir de un romance original escrito y musicalizado por miembros del grupo, que será interpretado en directo. - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio zaragozano de Botorrita rendirá homenaje este sábado, día 2 de mayo, al diplomático Antonio de la Cierva y Lewita, una figura histórica vinculada a la localidad y reconocida por su labor humanitaria durante la Primera Guerra Mundial. El acto, organizado por el Ayuntamiento y presentado este martes en la Diputación de Zaragoza (DPZ), busa recuperar su legado y acercarlo a la ciudadanía a través de una propuesta cultural que combina historia, música y participación social.

La diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, ha destacado durante la presentación que se trata de una "figura de gran relevancia histórica cuyo compromiso humanitario y trayectoria internacional merecen ser recordados y difundidos". En este sentido, ha subrayado que el homenaje pretende "poner en valor la diplomacia al servicio de las personas", en un contexto internacional en el que, según ha señalado, "siguen siendo necesarios referentes comprometidos con la defensa de los derechos humanos".

Antonio de la Cierva y Lewita (1885-1971), segundo conde de Ballobar, es conocido internacionalmente como el "cónsul universal" por su labor en Jerusalén durante la Primera Guerra Mundial, donde ejerció como mediador y protector de ciudadanos y bienes de distintas nacionalidades en un escenario de conflicto. Su intervención permitió salvar numerosas vidas y preservar el patrimonio en un contexto de extrema dificultad.

El acto, que comenzará a las 11.00 horas en el Ayuntamiento de Botorrita y continuará en la iglesia parroquial, contará con intervenciones institucionales, la participación de familiares --entre ellos varios nietos del homenajeado-- y un recorrido por su trayectoria vital y profesional. Además, se ha concebido como un evento abierto a toda la ciudadanía, con la implicación de asociaciones locales.

UN HOMENAJE IMPULSADO DESDE LA MEMORIA Y LA CULTURA POPULAR

El alcalde de Botorrita, José María Castillo, ha señalado que este reconocimiento forma parte de la apuesta del consistorio por "mantener viva la historia, la cultura y la memoria del municipio". Ha recordado que De la Cierva es "una figura Histórica vinculada a Botorrita y de gran relevancia durante la Primera Guerra Mundial", y ha destacado el carácter participativo del acto, en el que colaborarán diversas entidades locales.

Castillo ha querido agradecer especialmente el impulso de la coordinadora del homenaje, Inmaculada Cifuentes, cuya iniciativa ha sido clave para la puesta en marcha del proyecto. "Será un acto abierto a todos los vecinos, con presencia de asociaciones locales y familiares, lo que le da un significado muy especial", ha apuntado.

Por su parte, Cifuentes ha explicado que la idea del homenaje tiene su origen en su infancia, cuando conoció la historia del diplomático a través de su padre, maestro en Botorrita durante décadas. "Aquella historia se quedó conmigo y sentí que no podía perderse", ha señalado. Con el tiempo, ese recuerdo se transformó en un romance que ha servido de base para el acto actual.

La organizadora ha destacado que el homenaje "será compartido por todos los vecinos" y ha sido concebido como un espacio de encuentro. "Queremos que sea un acto para socializar, conversar y reencontrarnos", ha afirmado, adelantando que la jornada concluirá con un vino popular para fomentar la convivencia entre los asistentes.

LA MÚSICA COMO HILO CONDUCTOR DEL HOMENAJE

Uno de los elementos centrales del acto será la interpretación del romance 'Guardián de la paz', una pieza original dedicada a la vida y obra de Antonio de la Cierva, escrita por Cifuentes y musicalizada por la Banda de Gaitas de Boto Aragonesas, impulsora inicial del proyecto.

El director de la citada agrupación musical, Jesús López, ha expresado la "satisfacción" del grupo por participar en esta iniciativa, que considera "muy especial". Según ha explicado, el proyecto surgió de forma natural al poner música al texto y pronto se entendió que debía compartirse con el conjunto del municipio.

López ha hecho hincapié en el papel de la música tradicional como elemento de cohesión social. "Creemos que la música es unión en los pueblos y forma parte de su espíritu", ha señalado, al tiempo que ha reivindicado la importancia de preservar la gaita de boto aragonesa como parte del patrimonio cultural.

La participación de la banda se desarrollará en distintos momentos del acto, incluyendo un pasacalles, intervenciones en la iglesia y un cierre con baile tradicional. Además, el homenaje contará con la colaboración de otras agrupaciones musicales y culturales de Botorrita, reforzando su carácter colectivo.

MEMORIA, IDENTIDAD Y COMPROMISO CON LOS VALORES HUMANOS

Desde la Diputación de Zaragoza, Charo Lázaro ha incidido en el valor de este tipo de iniciativas para "fomentar una mayor conciencia colectiva sobre el pasado y sus enseñanzas", así como para enriquecer la vida cultural de los municipios. Ha destacado que propuestas como esta "refuerzan la identidad local y consolidan una oferta cultural de calidad al alcance de todos".

El homenaje a Antonio de la Cierva y Lewita no solo busca recordar su figura histórica, sino también reivindicar valores como la solidaridad, el compromiso y la defensa de la dignidad humana. En palabras de Lázaro, su legado "sigue siendo hoy una referencia inspiradora", especialmente en un contexto global marcado por conflictos y desafíos humanitarios.

Con esta iniciativa, Botorrita se suma a la recuperación de figuras históricas que, desde el ámbito local, tuvieron un impacto internacional, demostrando el papel que pueden desempeñar los municipios en la preservación de la memoria colectiva y en la transmisión de valores a las nuevas generaciones.

El acto del próximo 2 de mayo se presenta así como una cita cultural y social que combinará historia, música y participación ciudadana para rendir tributo a una figura clave de la diplomacia española y mantener viva su memoria en el lugar al que estuvo vinculado.