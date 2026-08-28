Bozal (CHA) dice que la ausencia de Nolasco de la Conferencia de Infancia sobre Ceuta es "una dejación de funciones"

La diputada de CHA en las Cortes de Aragón Mary Carmen Bozal. - CHA.

ZARAGOZA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica de CHA Mary Carmen Bozal ha afirmado este viernes que la ausencia del vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, de la Conferencia Sectorial de Infancia sobre Ceuta, este jueves, es "una dejación de funciones". CHA presentará iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones al presidente del Gobierno, Jorge Azcón, y a Nolasco.

Bozal ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha considerado que para Nolasco es más importante "seguir la estrategia política de Vox que ejercer su responsabilidad como vicepresidente del Gobierno de Aragón", indicando que "gobierna para todo Aragón, no solo para su partido".

Alejandro Nolasco "no representa a su partido, sino a Aragón, también a quienes no piensan como él, a quienes no le han votado y a quienes tienen derecho a esperar que su Gobierno esté allí donde se habla, se negocia y se toman decisiones", pero "él decidió no estar y, después de conocer lo ocurrido en esa reunión, su ausencia resulta todavía más difícil de justificar", ha continuado, recordando que el Gobierno de España y las 14 comunidades autónomas presentes acordaron por unanimidad una transferencia extraordinaria de 25 millones de euros para que la Ciudad Autónoma de Ceuta pueda atender a los menores extranjeros no acompañados que se encuentran allí.

Las tres comunidades donde Vox gestiona las competencias de Infancia, Aragón, Extremadura y Castilla y León, fueron las únicas ausentes, pero sí estuvieron las del PP, que "defendieron posiciones muy críticas con el Gobierno central, reclamaron más recursos, exigieron retornos y rechazaron determinadas propuestas", es decir, que "se podía ir, discrepar, protestar y exigir".

Para la parlamentaria de CHA, Nolasco se ausentó por "cobardía política" porque "quiere gobernar desde el titular", pese a que "sentarse a gobernar exige trabajar, negociar y asumir responsabilidades, y eso parece que le cuesta un poquito más".

"Es difícil hablar, permanentemente, de caos, de inseguridad, de invasión; es tremendamente fácil señalar a niños y adolescentes y convertirlos en un enemigo político; lo difícil de verdad es sentarse, trabajar y gestionar", ha añadido.

Bozal ha rechazado "el relato simplista" de Vox y ha señalado que la Administración estudia la situación de cada menor migrante no acompañado de manera individualizada, "caso por caso", para valorar si es posible una reagrupación del menor porque "lo mejor para un niño es volver con su familia, pero tiene que volver con todas las garantías y, si ese niño no tiene un hogar en el que estará a salvo al volver, no podemos mandarlo de vuelta".

Los menores migrantes no acompañados "siguen siendo niños que están solos, que no tienen unas condiciones familiares adecuadas a las que regresar, cuya protección pasa a ser responsabilidad de las Administraciones públicas: Vivimos en un Estado de Derecho y la ley nos obliga a proteger el interés superior del menor".

ARAGÓN SOLIDARIO

"Nosotras queremos un Aragón solidario, que acoja a todas las personas, que sea capaz de decirle a Ceuta que, ante una situación excepcional, no está sola, igual que mañana Aragón puede necesitar la solidaridad del resto de territorios ante cualquier emergencia", ha enfatizado la diputada de CHA, para aseverar: "Si algo sabemos en este Estado y en este país es de migraciones".

"Sabemos que detrás de la palabra migrante hay personas, familias, miedo, expectativas, y en muchas ocasiones muchísima necesidad", ha proclamado Mary Carmen Bozal, añadiendo que "Aragón también sabe, perfectamente, lo que significa ver marcharse a su gente".

"Me niego a aceptar que Vox convierta la insolidaridad en una supuesta seña de identidad de nuestra tierra: Eso no es el Aragón que nosotras defendemos", ha reivindicado, a la que que ha apostado por "un Aragón que cumple la ley, que reclama una gestión responsable de las migraciones, que cuando tiene delante a un niño que necesita protección entiende que antes que migrante es un niño".

"Y mientras todo esto ocurre, Nolasco anuncia que recurrirá a los expedientes que no concluyan con el retorno a Marruecos", ha criticado Bozal, manifestando que "resulta difícil defender que cada caso debe estudiarse individualmente si ya has decidido de antemano cuál quieres que sea el resultado de todos".

Por otra parte, la parlamentaria de CHA ha destacado que Nolasco es vicepresidente y consejero "porque Jorge Azcón le ha colocado ahí" y el jefe del Ejecutivo autonómico "no puede permitir que Aragón deje su silla vacía simplemente porque a Vox le resulte electoralmente más rentable el plante que el trabajo".