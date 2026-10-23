La brecha de precios complica el acceso al alquiler mientras sigue la retirada de viviendas del mercado

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El perfil mayoritario de los inquilinos son parejas con una edad meda de 35 años y con un presupuesto inicial de unos 700 euros. Así lo refleja el estudio sobre el perfil del inquilino y la situación del mercado en la provincia de Zaragoza, realizado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) y la Asociación de Inmobiliarias de Zaragoza (Aportalia).

El estudio ha sido presentado en una rueda de prensa previa al congreso nacional de agentes inmobiliarios 'FAI Conecta 2026', que se celebra en el Palacio de Congresos de la capital aragonesa.

Los datos reflejan que las parejas, con o sin hijos, son el perfil mayoritario en el mercado del alquiler zaragozano. En una consulta de respuesta abierta a varias opciones, el 65,2% de las agencias señala a las parejas, con o sin hijos, entre sus perfiles más frecuentes, mientras que un 21,7% sitúa a los inquilinos individuales y un 17,4% a alquileres de varias familias.

Asimismo, la información recopilada sitúa la edad media del inquilino en Zaragoza en los 35 años, lo que supone un crecimiento del 9,72% respecto a la edad media de hace cinco años (31,9 años).

Respecto al uso mayoritario de los inmuebles arrendados, las agencias confirman que el destino principal es la primera residencia, señalada por un 95,7% de las inmobiliarias como su opción más habitual, frente a una presencia minoritaria de los alquileres por motivos de traslado profesionales (17,4%) o los destinados a estudiantes (8,7 %). La gran mayoría de las agencias inmobiliarias (95,7%) señala la primera residencia como la opción principal en sus operaciones diarias.

El informe, que permitía a las inmobiliarias seleccionar más de un tipo de uso habitual, refleja una presencia muy minoritaria de otros alquileres, como los motivados por traslado profesional (17,4%) o los destinados a estudiantes (8,7%).

En cuanto a las rentas, el tramo de precio más demandado por los inquilinos, acorde a los precios de oferta del mercado, se sitúa entre los 700 y los 900 euros, opción señalada por más de la mitad de las inmobiliarias (52,2%), una media de 715,22 euros por vivienda. Sin embargo, el informe detalla que el precio final del alquiler supera en más de 102 euros la cifra fijada inicialmente por los inquilinos, lo que representa una diferencia del 14,28 % respecto al importe medio real al que se terminan arrendando las viviendas (817,39 euros).

Asimismo, el 82,6% de las agencias inmobiliarias encuestadas confirma haber registrado un desplazamiento de la demanda hacia la periferia o municipios alejados de Zaragoza, motivado por los elevados precios y la escasez de oferta en la capital. En concreto, estiman que, de media, un 16,30% de las personas que buscan una vivienda en alquiler ha terminado trasladando su búsqueda hacia otras localidades vecinas.

Además, las agencias constatan que la media de propietarios que habían abandonado el alquiler habitual de larga estancia en el último año, antes de la aprobación de los decretos, se situaba en el 14,30%.

EL IMPACTO DE LOS DECRETOS

Para la presidenta de Aportalia, Ángela Sebastián, esta radiografía demuestra un alto desequilibrio en el mercado del alquiler, dada la inestabilidad e incertidumbre que perciben los pequeños propietarios ante el encadenamiento y cambios constantes de normativas desde 2021, lo que está provocando la retirada de viviendas del mercado del alquiler y dificultando aún más el acceso al arrendamiento para las familias y las personas que quieren o necesitan emanciparse por motivos personales o laborales.

Una retracción de la oferta, señala, que se ha incrementado tras el anuncio de los últimos decretos y de las elecciones anticipadas. De hecho, según el sondeo exprés realizado por FAI y Aportalia los días posteriores a los decretos, un 91,7% de las agencias inmobiliarias de la provincia de Zaragoza consultadas ha detectado la retirada de viviendas de alquiler de larga estancia por parte de los pequeños propietarios, un 70,8% ha registrado la paralización de firmas de contratos de alquiler, un 66,7% ha constatado la retirada de pisos para sacarlos a la venta y un 37,5% el desvío hacia otros usos de alquiler.

Estos datos siguen la tendencia nacional, donde más del 80% de las agencias están registrando incidencias entre bloqueos de firmas y retiradas del mercado del alquiler a falta de conocer bien toda la letra pequeña y la aprobación definitiva de los decretos.

PLAN DE CHOQUE

Para revertir este escenario, ante el clamor popular y el comprensible malestar de la ciudadanía, el presidente de FAI, acompañado de la presidenta de Aportalia, ha presentado un paquete de propuestas para recuperar del parque de vivienda existente 50.000 inmuebles a nivel nacional y 2.500 en la provincia de Zaragoza, e incorporarlos a corto plazo a la oferta de alquiler de larga estancia.

Se trata de pisos actualmente vacíos o destinados a otros usos distintos al arrendamiento habitual. Entre las medidas del Plan Recupera de la federación, destaca la adaptación de los avales públicos al alquiler mediante un sistema mixto en el que el Estado, a través del ICO, asumiría el 50% de la garantía.

Este mecanismo permitiría aprobar el alquiler a inquilinos cuya renta supere el límite máximo del 35% que exigen las aseguradoras (cubriendo la Administración, por ejemplo, el 7% de exceso cuando la renta alcance el 42% del sueldo del inquilino), lo que garantiza el cobro de la renta al propietario y el acceso al hogar a familias con ingresos más ajustados.

Asimismo, plantean bonificaciones fiscales progresivas para contratos de larga duración (de 8 años o más) con rentas estables, ayudas públicas de hasta el 70% para la rehabilitación y mejora energética de inmuebles condicionadas a su alquiler habitual, y la agilización de trámites administrativos para el cambio de uso de locales, oficinas y entreplantas a residencial, así como para la subdivisión de pisos de gran tamaño, garantizando siempre que no se generen infraviviendas y adaptándolos con plenas condiciones de habitabilidad a las necesidades de los nuevos perfiles de inquilinos, como las personas que alquilan solas o familias monoparentales.

Estas conclusiones y propuestas han servido como antesala de la apertura del congreso inmobiliario FAI Conecta en el Palacio de Congresos de Zaragoza, un encuentro que reúne a más de 600 profesionales del sector de toda España para analizar la actualidad del mercado, debatir sobre la crisis de acceso a la vivienda y abordar los nuevos retos de la profesión ante un mercado cada vez más exigente, la irrupción de la Inteligencia Artificial y la aparición de nuevos perfiles de demandantes.

Este encuentro busca poner en valor el papel fundamental de los agentes inmobiliarios como el nexo vertebrador que conecta la oferta y la demanda, gracias a su conocimiento del mercado en tiempo real y al trato diario, de tú a tú, con compradores, vendedores, propietarios e inquilinos, asumiendo la responsabilidad de intervenir en decisiones trascendentales en la vida de las personas, como es el acceso a una vivienda, con las máximas garantías para los consumidores.