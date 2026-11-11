La Brigada "Aragón" I parte para liderar la última rotación de la misión de la ONU en Líbano- BRIGADA ARAGÓN

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRES) -

El aeropuerto de Zaragoza ha sido el escenario de la partida de la primera rotación. En total, más de 600 componentes del contingente Libre Hidalgo XLVI viajarán hasta tierras libanesas para cumplir con su misión. El general Calero, jefe de la Brigada "Aragón" I, asumirá el mandato de la Brigada multinacional en el Sector Este durante un periodo aproximado de seis meses.

Este contingente acomete la "exigente" responsabilidad de finalizar el mandato de Naciones Unidas para, a partir del 1 de enero de 2027, comenzar con el repliegue de sus posiciones según dictamina el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su resolución 2790.

El contingente está integrado principalmente por personal de la Brigada "Aragón" I. Destaca su Regimiento de Infantería "Barcelona" número 63, sobre el que se ha constituido el Grupo Táctico Ligero Protegido "Cataluña".

También participan otras unidades como la AALOG 41, y una unidad de la Guardia Civil, que asumirá las funciones de Policía Militar. Del contingente, casi el 30 por ciento es de Zaragoza y un 15 por ciento de Cataluña, territorios vinculados a esta Brigada. Además, más del 10 por ciento del contingente está formado por mujeres.

En la terminal del aeropuerto, el ambiente se ha inundado de una profunda emotividad durante la despedida con las familias. A partir de ahora, como ha mencionado el general Calero, la Brigada será "su segunda familia".

El contingente parte plenamente preparado y cohesionado, reafirmando un compromiso con la seguridad de cada uno de los militares que componen la misión.