La Brigada Aragón I participa en el ejercicio internacional ORION 26-4 en Francia

Miembros de la BRI I en el planeamiento con ejércitos aliados. - JULIEN PIGOUNEL

ZARAGOZA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Brigada Aragón I participa en el ejercicio multinacional ORION 26-4, una de las maniobras militares de mayor envergadura organizadas por las Fuerzas Armadas francesas en 2026. Este ejercicio, de carácter conjunto y combinado, integra acciones desde el nivel estratégico hasta el táctico, desarrollándose a nivel operacional desde enero de 2026.

En su componente terrestre, ORION 26-4 reúne a más de 14.000 militares de diferentes países aliados. El ejercicio está liderado por el cuartel general francés del Primer Cuerpo, que dirige la operación con la participación de varias divisiones multinacionales y unidades que aportan capacidades específicas.

La participación de la Brigada Aragón I se articula en dos fases diferenciadas. Por un lado, el Ejercicio de Puestos de Mando (CPX) - O-41, que se desarrolla desde el pasado 2 de abril y hasta el próximo día 17, y en el que la brigada, compuesta por 26 militares, toma parte en un ejercicio de simulación en el que despliega una célula de respuesta de nivel brigada, integrada en una división francesa.

Esta actividad permite adiestrar procedimientos de mando y control en un entorno multinacional, lo que refuerza la interoperabilidad y la coordinación entre aliados.

Además, y entre el 19 y el 30 de abril, se va a llevar a cabo un ejercicio con tropas sobre el terreno (LIVEX) - O-42 'Champagne'. Aquí la Brigada Aragón I desplegará un Subgrupo Táctico mecanizado que se integrará en una brigada acorazada francesa. Esta unidad está compuesta por más de 200 militares y cuenta con medios acorazados y mecanizados, incluyendo vehículos de combate de infantería, carros de combate y elementos de apoyo.

Durante esta fase, las unidades españolas participarán en operaciones tácticas de alta intensidad, que incluyen maniobras ofensivas, progresión sobre el terreno y operaciones de cruce de ríos, en un escenario exigente que abarca más de 180 kilómetros de terreno civil francés.

Asimismo, está prevista la realización de ejercicios de fuego real con vehículos de combate, lo que permitirá perfeccionar los procedimientos de batalla y aumentar la eficacia operativa.

COMPROMISO CON LA INTEROPERABILIDAD Y LA PREPARACIÓN OPERATIVA

La participación de la Brigada Aragón I en ORION 26-4 refuerza el compromiso del Ejército de Tierra con la interoperabilidad en el marco de la OTAN y la cooperación con aliados internacionales.

Este tipo de ejercicios permite mejorar la integración en estructuras de mando multinacionales, así como el intercambio de tácticas, técnicas y procedimientos.

Además, el despliegue implica una compleja operación logística, con la proyección de personal y material desde territorio nacional hasta Francia, lo que contribuye a consolidar la capacidad de proyección y sostenimiento de fuerzas en escenarios internacionales. Con este ejercicio, la Brigada "Aragón" I continúa avanzando en su preparación para afrontar misiones en entornos complejos, reafirmando su papel como una unidad óptima para cumplir todo tipo de misiones dentro del Ejército de Tierra español.