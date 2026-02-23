Buj destaca que Teruel regresa al siglo XXI "de forma rápida e inmediata" tras el fin de semana de las Bodas de Isabel

Operativo de limpieza en Teruel tras el fin de semana de las Bodas de Isabel. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha destacado que la ciudad ha regresado del siglo XIII al XXI "de forma rápida e inmediata", después de un fin de semana en el que se han celebrado las Bodas de Isabel. Ha puesto el foco en la limpieza, ya que el Ayuntamiento ha puesto en marcha un refuerzo especial del servicio, incrementando el operativo habitual de 18 a 27 trabajadores.

En una rueda de prensa este lunes, Buj ha afirmado: "Hoy es el día después de las Bodas y el balance que hago esta mañana es que la ciudad ha vuelto al siglo XXI de una forma rápida e inmediata".

La alcaldesa ha señalado que "prácticamente en 12 horas" Teruel ha pasado del siglo XIII al XXI. "Desde primera hora de la mañana de este lunes, 23 de febrero, los turolenses que han madrugado para acudir a sus puestos de trabajo han podido comprobar que la ciudad estaba recogida y limpia", ha recalcado, pese a que quedaban pequeños detalles por finalizar, "la normalidad se ha recuperado con gran rapidez".

Para ello, el Ayuntamiento puso en marcha un refuerzo especial del servicio de limpieza, incrementando el operativo habitual de 18 a 27 trabajadores. Este aumento, según ha explicado Buj, se ha notado tanto en la frecuencia de recogida de papeleras como en el vaciado de contenedores, permitiendo una actuación más ágil y eficaz.

"Seguimos mejorando y seguimos trabajando para que nuestra fiesta continúe creciendo y manteniendo el nivel de excelencia que ha demostrado en esta edición", ha subrayado.

UNA EDICIÓN MULTITUDINARIA Y CON MAYOR PROYECCIÓN

En cuanto al desarrollo general de la fiesta, la alcaldesa ha reiterado que la edición de este año ha sido "especialmente exitosa" y con una gran afluencia de público, incluso superior a la de otros años, tal y como reflejaba la elevada ocupación de calles y plazas.

Buj ha destacado que la reciente declaración de las Bodas como Fiesta de Interés Turístico Internacional empieza a notarse, aunque ha matizado que sus efectos más significativos se percibirán en los próximos años. "Este reconocimiento supone un sello de calidad que influye directamente en la decisión de los turistas a la hora de elegir destino", ha anotado.

Asimismo, la regidora ha vinculado el éxito de asistencia a la potente campaña de promoción realizada en Madrid, en Gran Vía, que ha despertado el interés de numerosos visitantes. Según ha explicado, varios turistas trasladaron que habían decidido viajar a Teruel tras conocer allí la recreación histórica.

CRECIMIENTO CON CALIDAD Y REPERCUSIÓN COMARCAL

La alcaldesa ha insistido en que el objetivo es seguir creciendo, pero siempre con calidad. "Queremos que venga más gente, que se sigan llenando los hoteles y las casas de turismo rural, no solo en Teruel, sino también en un radio de 50 kilómetros o más".

Ha apostillado que localidades cercanas como Albarracín, Mora de Rubielos o Rubielos de Mora también han registrado una elevada ocupación durante el fin de semana, beneficiándose del impacto turístico de la celebración.

"Lo que queremos es que Teruel sea capaz de acoger ese torrente de visitantes y que todos podamos disfrutar de la fiesta con comodidad y calidad", ha concluido Emma Buj, reiterando su agradecimiento a los turolenses, visitantes, organizadores y servicios municipales por el trabajo realizado.