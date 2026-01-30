Bustinduy contrapone el aumento del 160% en la financiación de la dependencia a los 5.000 millones de recorte del PP

La candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón por Izquierda Unida-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, acompañada del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, a 30 de enero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reivindicado este viernes que la financiación de la dependencia ha aumentado más de un 160% desde la llegada del Gobierno de coalición, en contraposición a los 5.406 millones de euros recortados cuando gobernaba el PP.

"Vamos a continuar con esa senda, pero se trata no sólo de aportar más recursos, sino de mejorar el modelo y el sistema en su funcionamiento", ha subrayado Bustinduy en declaraciones a los medios de comunicación antes de una reunión en Zaragoza con representantes de entidades sociales y vecinales, donde ha acudido a arropar a la candidata de IU-Movimiento Sumar a las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero en Aragón, Marta Abengochea.

El titular de Derecho Sociales ha insistido en su intención de "acabar con los últimos recortes que dejó el Partido Popular", citando la incompatibilidad entre prestaciones, así como en transformar el modelo "de tal manera que, por ejemplo, las prestaciones económicas puedan ser percibidas no sólo por familiares directos, sino también por convivientes, allegados o incluso vecinos", ya que "los modelos de cuidados en España están cambiando mucho".

Otro de los motivos para adaptar el modelo es que la tarea de cuidados "pueda ser asumida socialmente de una manera más sostenible", sin que implique "el sacrificio o incluso el abandono de la vida profesional o de la vida autónoma" por parte de las personas que asumen ese rol, "en su gran mayoría mujeres".

El ministro ha reconocido que "hay mucho que hacer", pero ha resaltado que "se ha avanzado mucho en estos años", por lo que ha considerado que esta debería ser una de las cuestiones que conciten consenso y acuerdo político porque "es una demanda transversal y unánime de la ciudadanía".

MÁS FINANCIACIÓN

Además, ha avanzado que el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2026 continuará con esa "senda de incremento" de la financiación estatal a la dependencia, si bien ha remarcado que "no sólo es necesario contar con más recursos", sino desarrollar un modelo de cuidados "que esté a la altura de las necesidades que tienen las personas mayores".

"No se trata sencillamente de contar con más recursos económicos, sino también de tener un modelo que permite hacer lo que el 90% de la gente, cuando le preguntan que pretende para su vejez, que es vivir en su barrio, en su casa, en su pueblo, en su ciudad, con las mejores condiciones de vida posibles", ha ahondado Bustinduy, quien ha señalado que esto es lo que pretende la reforma de la Ley de Dependencia, actualmente en fase de tramitación parlamentaria y que espera que vea la luz "en los próximos meses", "antes del verano en todo caso".

Ha recalcado que la reforma "va a crear nuevos derechos", como el derecho universal a la teleasistencia o la consagración de la accesibilidad universal a los espacios públicos como un derecho exigible por parte de la ciudadanía.

Del mismo modo, incorporará nuevas prestaciones "mejor dotadas" al sistema, dotará al modelo de cuidados de una base más comunitaria, más centrada en el domicilio frente a los centros residenciales, y agilizará los trámites burocráticos para reducir los tiempos de espera y para que "en general, todo el sistema funciona mejor y de una manera más eficaz".

MEJORES CONDICIONES LABORALES

A ello ha sumado que tiene que haber más trabajadores en el sector, con mejores condiciones salariales y sociolaborales, lo que está relacionado con la valoración social de este trabajo, tras lo que ha dejado claro que "si durante un sólo día, las personas, en su mayoría mujeres, que destinan su tiempo a cuidar de los demás dejarán de hacer ese trabajo, nuestro país colapsaría". Sin embargo, la retribución que obtienen y la valoración social que se hace de esa labor "dista mucho de la importancia que tiene".

"Vivimos en un momento en el que pareciera que invertir en criptomonedas es más valioso que cuidar a una persona que lo necesita. No es así, tenemos que darle la vuelta", ha remachado Bustinduy.

Por otro lado, ha señalado que el sistema de dependencia "tiene múltiples desafíos que están sucediendo todos a la vez", entre los que ha mencionado los tiempos de espera, la calidad de la atención y las prestaciones económicas, para los que la reforma de la ley recogerá medidas.

En este sentido, el ministro ha asegurado que "se está avanzando muchísimo" en políticas de apoyo a la discapacidad , aunque "queda muchísimo por hacer", que confía en que se haga y en que "este país siga dando ejemplo", como sucedió, pese a los "tiempos de polarización y confrontación", con la reforma del artículo 49 de la Constitución --para sustituir el término "disminuidos" por "personas con discapacidad"--, que recibió el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox.

Para ello, ha remarcado, "hace falta tener ideas claras, tener voluntad y la determinación suficiente", algo que cree que tiene "la izquierda".

EL MODELO DE TRUMP

En otro orden de cosas, Bustinduy ha querido lanzar una reflexión, haciendo alusión a los "asesinatos indiscriminados" por parte de la policía migratoria de Estados Unidos a "ciudadanos indefensos".

Así, ha preguntado a la "ultraderecha española" y al PP, que es "quien le está abriendo la puerta de los gobiernos autonómicos", si "es este el modelo que defienden", recordando también que la administración estadounidense "amenaza abiertamente a la UE con invadir territorio europeo", en referencia a Groenlandia, y estos partidos "no han dicho ni mu".

"¿Es esto lo que quieren para España?", ha vuelto a preguntar, a la vez que ha defendido "un modelo radicalmente alternativo, construido a partir de los servicios públicos para defender los intereses de las clases trabajadoras". "Eso es lo que se vota en las urnas en Aragón la semana que viene", ha concluido.