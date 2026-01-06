La Cabalgata de Reyes llena de ilusión y magia los pueblos de Biscarrués, Erés y Piedramorrera (Huesca)

La celebración ha concluido con una hoguera con picoteo para todos los vecinos. - AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS.

BISCARRUÉS (HUESCA), 6 (EUROPA PRESS)

La tradicional Cabalgata de Reyes ha vuelto a ser, un año más, todo un éxito en los pueblos de Piedramorrera, Erés y Biscarrués, donde Sus Majestades los Reyes Magos han sido recibidos con enorme cariño y entusiasmo por vecinos y vecinas de todas las edades, ha informado el Ayuntamiento.

A lo largo de su recorrido, los Reyes Magos han llevado ilusión y alegría a cada uno de los pueblos, destacando el ambiente cercano y acogedor con el que han sido recibidos en Piedramorrera, Erés y Biscarrués, reflejo del fuerte espíritu de convivencia que une a este municipio.

Niños y niñas han vivido la noche con especial emoción, mientras que mayores y familias enteras han compartido momentos únicos en una velada cargada de magia, sonrisas y reencuentros.

En Biscarrués, la celebración ha culminado con un encuentro alrededor de la hoguera en la plaza, donde ha tenido lugar la entrega de regalos para todos los vecinos y vecinas, acompañada de picoteo, sorteos y una merienda ofrecida por el Ayuntamiento.

Esta iniciativa, que cuenta ya con más de veinte ediciones repartiendo regalos a todos los habitantes del municipio, vuelve a demostrar su gran acogida y consolidación como una de las citas más esperadas del año, en la que basta con formar parte de alguno de los tres pueblos para recibir el regalo de Sus Majestades.

La Cabalgata de Reyes se reafirma así como una auténtica fiesta de convivencia, ilusión y alegría, que une generaciones y refuerza los lazos entre Biscarrués, Erés y Piedramorrera, dejando un recuerdo inolvidable de esta noche tan especial, han señalado desde el Ayuntamiento.