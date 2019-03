El cabeza de lista de CHA Teruel a las Cortes, Chema Salvador, propone crear una agencia de desarrollo territorial

Publicado 12/03/2019 20:11:11 CET

TERUEL, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Chunta Aragonesista (CHA) Teruel a las Cortes de Aragón, Chema Salvador, ha apostado este martes por crear una agencia de desarrollo territorial. Es el primero de la lista provincial, seguido por la concejal de Sarrión, Ana Blasco, y el edil de Escucha y diputado provincial, Javier Carbó.

Salvador, de 39 años de edad, ha sido concejal en Ejulve durante cuatro legislaturas, entre 2007 y 2011 fue alcalde, ha sido consejero comarcal de Andorra-Sierra de Arcos, ha gestionado el festival musical Carrasca Rock y ha participado en la creación de la Plataforma 'Nuestros montes no se olvidan'. Es técnico de desarrollo rural en Molinos desde 2007.

En declaraciones a Europa Press, Chema Salvador ha explicado que ya se creó una agencia de desarrollo territorial en las Tierras Altas de Escocia y que es indicada "para situaciones excepcionales", manifestando que la provincia de Teruel recibe fondos extra del Plan Miner y del FITE, lo que en ocasiones es "excusa" para que "no se incluya todo el dinero" necesario en los presupuestos ordinarios.

Esta entidad permitiría "poner proyectos adecuados encima de la mesa", ha dicho el cabeza de lista, lamentando que en la mayoría de los casos "pueden las prisas y la falta de viabilidad y concreción". Ha propuesto así "un cambio de gestión".

Otra propuesta es mejorar los espacios naturales protegidos, generando "una estrategia de desarrollo", ha continuado Chema Salvador, quien ha asegurado que "la aportación del Gobierno es insuficiente". Ha dejado claro que "no todo Teruel tiene que convertirse en un parque de molinos y energía fotovoltaica".

Asimismo, CHA Teruel quiere mejorar el acceso a la vivienda en los pueblos, en especial para la gente joven y apostar por la realización de eventos culturales, deportivos, turísticos y de agroindustria, siempre "sin grandes proyectos megalómanos".

Además, ha recordado que "se prometieron" sin llegar a llevarse a cabo varias infraestructuras de transporte para que Teruel tuviera "las mismas oportunidades que los demás".

El candidato ha dicho que la lista de CHA pretende "representar la realidad y a los pueblos de Teruel con la lógica de izquierdas y defender las necesidades de la provincia poniendo en valor la forma de participar en política de una manera no lucrativa, asumiendo que estamos de paso", en ningún caso como un "cargo vitalicio", ya que ello supone "desprestigiar la política y que los partidos no se renueven y no avancen".