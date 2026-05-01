El Cabildo de Zaragoza organiza una jornada sobre la bula papal que permitió la unión de las dos catedrales

Archivo - Basílica del Pilar. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Metropolitano de Zaragoza celebrará el 5 de mayo una jornada para celebrar la excepcionalidad de la unión de los Cabildos de las dos catedrales, la Basílica del Pilar y La Seo. El evento se centrará en la bula papal que permitió la unión de los dos cabildos en 1676.

Zaragoza es la única ciudad del mundo con dos catedrales en activo en una sola diócesis, lo que le confiere una doble riqueza histórica, artística y documental, al contar también con dos bibliotecas y dos archivos catedralicios.

Hasta el año 1676 la Catedral del Salvador, La Seo, y la entonces Colegiata de Santa María la Mayor y del Pilar, contaban cada una con sendos cabildos para su gestión, lo que durante mucho tiempo provocó rivalidades por cuestiones económicas, de derechos catedralicios y de preeminencias eclesiásticas.

La cuestión quedó zanjada con la promulgación por el papa Clemente X de la bula 'In Apostolice dignitatis' en febrero de 1676, unificándose los cabildos y dando origen al actual Cabildo Metropolitano de Zaragoza.

Se abría una nueva etapa eclesiástica y artística marcada por la excepcionalidad de la doble catedralidad de Zaragoza. La bula papal llegó a Zaragoza el 2 de mayo de ese mismo año y para rememorar este hecho histórico, el Cabildo Metropolitano de Zaragoza junto con la Universidad de Zaragoza ha organizado el próximo martes 5 de mayo la jornada 'Una Sede, dos catedrales. 350 años de la Bula de Unión de Cabildos', con conferencias científicas, visitas a los archivos y un concierto de música.

JORNADA

Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público. Una jornada en la que se relatarán las singularidades de la historia eclesiástica de Zaragoza, y también la nueva etapa que se inicia tras la bula, periodo marcado por la ejecución de hitos artísticos como la construcción del actual templo del Pilar, de configuración barroca y encargado a Francisco de Herrera el Mozo, para dar respuesta a la creciente devoción a la virgen, o la excepcional torre campanario de La Seo con diseño del romano Giovanni Battista Contini, que traería a Zaragoza los refinados estilos internacionales del momento.

"La doble catedralidad de Zaragoza es algo único, y con estas jornadas queremos ponerlo de relevancia, y dar a conocer la complejidad histórica y la riqueza cultural y social que legaron a la ciudad estas corporaciones catedralicias, como el impulso a la Universidad de Zaragoza o el encargo de ricos retablos y obras de arte", ha explicado el portavoz del Cabildo Metropolitano, José Antonio Calvo, quien ha subrayado la "abundante documentación que se custodia en los archivos del Cabildo, lo que permite profundizar en el funcionamiento de las instituciones desde la Edad Media".

Coordinado por Javier Ibáñez Fernández, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, e Isidoro Miguel García, canónigo archivero del Cabildo Metropolitano, la jornada del 5 de mayo comenzará a las 10.00 horas en el Palacio Arzobispal.

Allí Daniel Ochoa --École Française de Rome-- impartirá la sesión 'Un solo cuerpo y un solo espíritu: la Bula de Unión de la Seo y el Pilar de Zaragoza (1676). Antecedentes y consecuencias'. A las 11.15 horas, Javier Ibáñez tratará la nueva etapa que se desarrolla tras la orden papal con la conferencia 'Renovar una catedral y construir otra. Las consecuencias artísticas de la Bula de Unión'.

Tras un descanso, a las 12.15 horas, el investigador del CSIC y responsable del Archivo de Música de las catedrales, Luis Antonio González, analizará la vida musical de Zaragoza en el contexto de la promulgación de esta bula. La sesión matinal concluirá con un debate.

Por la tarde, a las 16.00 horas en la Puerta Alta del Pilar, comenzará una visita primero al Archivo del Pilar y posteriormente al de La Seo, donde se expondrán las tres bulas papales que se custodian en el archivo del cabildo zaragozano relacionadas con esta fusión de cabildos --la de secularización (1604), la de unión de cabildos (1676) y la de unión de rentas (1731)--, así como documentos históricos de gran interés como los planos de ejecución de Contini de la torre campanario de La Seo.

La jornada finalizará a las 19.30 horas con un concierto de Los Músicos de Su Alteza en el Altar Mayor de la Catedral del Salvador, con entrada libre hasta completar aforo.