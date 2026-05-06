CaixaBank reúne al sector empresarial oscense para reflexionar sobre el nuevo contexto global y retos

Foto de familia en la jornada celebrada en Huesca. - CAIXABANK

HUESCA 6 May. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha reunido en Huesca a 80 empresarios y directivos en un encuentro centrado en el análisis del nuevo escenario económico y geopolítico mundial y sus implicaciones para la actividad empresarial.

La jornada ha contado con la conferencia del diplomático y experto en geopolítica Rafael Dezcallar, bajo el título 'Geopolítica actual: vectores y desafíos', que se ha desarrollado en el Hotel Abba Huesca.

La inauguración ha corrido a cargo del director de Banca Empresas de CaixaBank, Marc Benhamou, quien ha puesto de relieve la importancia de generar espacios de reflexión compartida, destacando que "este tipo de foros responden a una preocupación legítima del tejido empresarial oscense y reflejan el compromiso de CaixaBank de acompañar a las empresas no solo con financiación, sino aportando visión, contexto y reflexión rigurosa en escenarios de incertidumbre".

Por su parte, el embajador de España en China entre 2018 y 2024 y exdirector general de Politica Exterior, Rafael Dezcallar, ha analizado el profundo cambio estructural que atraviesa el mundo: "El orden creado tras la Segunda Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín ya no existe. Rusia, China y buena parte del mundo en desarrollo consideran que ese orden fue creado por Estados Unidos y Europa, y quieren reemplazarlo por otro que refleje mejor la composición actual de la comunidad internacional".

Dezcallar ha subrayado que "el ascenso de China como una nueva gran potencia ha alterado los equilibrios de poder y ha provocado una reacción de Estados Unidos, que hasta ahora ha sido la potencia dominante. Se ha creado así una situación de rivalidad estructural entre China y Estados Unidos. Esa rivalidad se desarrolla en múltiples planos: político, militar, económico, tecnológico o ideológico".

ALIADA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

El director de Banca Empresas de la Dirección Territorial Ebro, Carlos Sánchez, ha sido el encargado de cerrar el acto y ha hecho hincapié en el papel de la entidad como aliado estratégico del tejido empresarial en un contexto de transformación permanente.

"Hoy, acompañar a las empresas significa no solo ofrecer financiación, sino aportar visión, especialización y conocimiento del entorno para ayudar a tomar mejores decisiones a largo plazo", ha señalado.

Del mismo modo, Sánchez Mitelbrum ha puesto el foco en la propuesta de Banca de Empresas de CaixaBank, basada en la proximidad, la especialización y el compromiso con los territorios, a través de una red de 212 centros y más de 2.000 profesionales dedicados exclusivamente a atender a empresas de todos los tamaños y sectores.

ARAGÓN

En el caso de Aragón, en 2025, CaixaBank ha concedido más de 1.250 millones de euros en financiación a empresas aragonesas, un 11% más que el año anterior, de los cuales más de 264 millones corresponden a empresas de Huesca y provincia, lo que supuso un incremento del 55% respecto al ejercicio previo.

Esta financiación está destinada tanto a cubrir necesidades de liquidez como a impulsar proyectos de inversión, innovación y crecimiento. Esta jornada es la primera activación que coincide con la reciente puesta en marcha de un nuevo Centro de Empresas Huesca, con el objetivo proporcionar un servicio cercano y de calidad a las empresas del territorio.

El equipo liderado por Carlos Lacosta cuenta con 13 profesionales al servicio de las empresas oscenses, que hoy en día atiende a una cartera de cerca de 2.000 clientes. Este nuevo centro de Empresas en Huesca se suma a la red de oficinas y centros especializados de CaixaBank en Aragón, consolidando su liderazgo en el apoyo a las pequeñas, medianas y grandes empresas.

Con su apertura, CaixaBank sigue apostando por la innovación, el acompañamiento personalizado y la mejora de la experiencia cliente, que demanda el sector empresarial en la actualidad.

BANCA CON IMPACTO SOCIAL

Durante su intervención, Sánchez ha incidido, asimismo, en que el compromiso de CaixaBank va más allá de la actividad financiera, a través de la acción social y del papel de la Fundación "la Caixa".

En este sentido, se ha referido a la aportación de las empresas aragonesas a programas como Incorpora, que facilita la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad, y GAVI, que contribuye a la inmunización infantil en países en desarrollo.

Además, ha resaltado la colaboración de empresas oscenses en la iniciativa "El árbol de los sueños", iniciativa impulsada por CaixaBank, de la mano de entidades sociales locales, que la pasada edición repartió 514 regalos a niños en Aragón, en riesgo de vulnerabilidad y a 122 personas mayores.