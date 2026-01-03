CaixaForum Zaragoza cierra 2025 con casi 270.000 visitantes, un 2,35% más que el año anterior

Archivo - El director de CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós, y el responsable de Exposiciones y Actividades de Ciencia de la Fundación 'la Caixa', Javier Hidalgo, en la exposición 'Dinosaurios de la Patagonia'. - EUROPA PRESS - Archivo

CaixaForum Zaragoza ha cerrado el año 2025 con un total de 269.972 visitantes, un 2,35% más que en 2024, atraídos en buena medida por la exposición 'Dinosaurios de la Patagonia', que es la que más público ha acumulado.

En concreto, esta exposición, organizada en colaboración con el Museo Egidio Feruglio de Argentina, acumuló 77.584 visitantes entre el 8 de mayo y el 31 de agosto de 2025, según datos facilitados por el museo.

A continuación, figura 'Música y matemáticas. Un viaje sonoro del caos al cosmos', que recabó 52.615 visitas entre el 15 de julio y el 2 de noviembre.

En tercer lugar, aparece la muestra 'Los mundos de Alicia. Soñar en el país de las maravillas', organizada en colaboración con el Victoria & Albert Museum de Londrés, que ha superado las 36.000 entradas desde su inauguración, el pasado 16 de octubre, y que todavía permanecerá en el museo hasta el próximo 1 de marzo de 2026.

CaixaForum Zaragoza también mantiene hasta el próximo 26 de julio la exposición 'Interior Berlanga', estrenada recientemente, a la que se sumará, a partir del 16 de abril, otra muestra titulada 'La ciencia de Pixar'.