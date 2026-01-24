¿Qué Es Una Bomba De Calor Y Cómo Funciona? - UNSPLASH - LINUS BELANGER

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las bombas de calor se han convertido en una de las soluciones más eficientes y sostenibles para climatizar hogares y empresas. Estos sistemas permiten calentar y enfriar espacios con un consumo energético inferior al de los sistemas tradicionales.

Con el aumento de la conciencia sobre eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2, cada vez más personas eligen instalar bombas de calor. Su versatilidad permite adaptarlas tanto a viviendas como a grandes edificios comerciales, garantizando confort durante todo el año con un impacto ambiental reducido.

QUÉ ES UNA BOMBA DE CALOR

Una bomba de calor es un dispositivo que toma energía térmica del aire, el agua o el suelo del exterior y la transfiere al interior del edificio para calentar o enfriar. A diferencia de los sistemas tradicionales, que generan calor mediante combustión o resistencia eléctrica, la bomba de calor solo mueve energía, lo que la hace mucho más eficiente.

Gracias a este mecanismo, incluso cuando las temperaturas exteriores son bajas, es posible aprovechar el calor del entorno para mantener la temperatura deseada en casa, reduciendo el consumo energético y los costes asociados a combustibles fósiles o electricidad directa, según explica la web especializada Ariston.

CÓMO FUNCIONA UNA BOMBA DE CALOR

Su funcionamiento se basa en un ciclo continuo de captación y transferencia de calor. Un líquido especial, llamado refrigerante, recoge el calor del aire, el suelo o el agua del exterior y lo transporta al interior del edificio. En invierno calienta la vivienda y en verano puede enfriarla usando el mismo principio.

Para lograrlo, la bomba cuenta con varias piezas clave: un compresor que impulsa el refrigerante, un evaporador que absorbe el calor y un condensador que lo libera dentro del edificio. Estas partes trabajan de manera coordinada para que la energía se transfiera de forma eficiente, manteniendo la temperatura deseada y reduciendo el consumo de energía.

TIPOS DE BOMBAS DE CALOR

Según la plataforma especializada en construcción CaloryFrío, existen tres categorías principales según la fuente de calor: aire-aire, aire-agua y geotérmicas. Las aire-aire captan calor del aire exterior y lo trasladan al interior, mientras que las aire-agua lo transfieren a radiadores, suelo radiante o sistemas de agua caliente sanitaria.

Por su parte, las bombas geotérmicas aprovechan la temperatura constante del suelo, ofreciendo la mayor eficiencia posible. Su instalación es más compleja y requiere una inversión inicial mayor, pero a largo plazo se compensa con el ahorro energético.

QUÉ CONSIDERAR ANTES DE INSTALAR UNA BOMBA DE CALOR

Antes de instalar este tipo de sistema, es importante evaluar el clima local, la orientación de la vivienda y la compatibilidad con la instalación de calefacción o agua caliente existente. Una planificación correcta asegura un rendimiento óptimo y prolonga la vida útil del equipo.

Además, el mantenimiento periódico es fundamental: revisar filtros, presión del sistema y funcionamiento general del compresor evita averías y garantiza que la bomba de calor siga funcionando de manera eficiente durante más de 15 años, según los expertos.