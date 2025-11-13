Caja Rural de Aragón entrega 50.000 euros a municipios de Zaragoza afectados por riadas de junio

El director general de Caja Rural de Aragón, Luis Ignacio Lucas, acompañado del director de Red, Alejandro Lanuza, visitando en junio algunas de las localidades donde trabajaban efectivos de la UME, Cruz Roja, 061, 112 y Protección Civil. - CAJA RURAL DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Aragón, a través de su Fundación, ha entregado una ayuda económica de 50.000 euros a los municipios más afectados por las riadas del pasado 13 de junio en la provincia de Zaragoza --Almonacid de la Cuba, Villar de los Navarros, Letux y Azuara--.

La ayuda se destinará a la recuperación de instalaciones municipales que resultaron dañadas por el agua y que desempeñan un papel relevante en la actividad social y económica de cada localidad, han informado desde la entidad.

En Almonacid de la Cuba, se prevé la reparación de la báscula municipal; en Villar de los Navarros, la actuación se centrará en el lavadero y el antiguo matadero, actualmente convertido en centro de interpretación; en Letux, se acometerá el arreglo del parque infantil; y en Azuara, la intervención se realizará en el pabellón municipal.

"Estas instalaciones son espacios que contribuyen a la cohesión social y al desarrollo de los pueblos, por eso desde la Fundación hemos querido estar presentes en su recuperación", ha señalado la directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada.

La entrega de esta ayuda se enmarca en el compromiso de la entidad con el territorio y con las personas que lo habitan, especialmente en situaciones de emergencia como la vivida el pasado mes de junio.