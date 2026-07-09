Caja Rural de Aragón y Fundación Diálogos impulsan la primera plataforma de conocimiento para autónomos, denominada Formación Fuera de Serie - CAJA RURAL DE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Aragón y Fundación Diálogos impulsan la primera plataforma de conocimiento para autónomos, denominada Formación Fuera de Serie, que pone en marcha un completo programa anual de formación, divulgación y acompañamiento dirigido específicamente a este colectivo de emprendedores.

Los trabajadores autónomos representan uno de los grandes motores de la economía española. Su capacidad para generar empleo, riqueza y actividad empresarial resulta esencial para el desarrollo de miles de municipios y ciudades, pero también les sitúa ante un escenario cada vez más complejo, marcado por una creciente exigencia normativa, la transformación digital, la evolución tecnológica y la necesidad permanente de adaptación.

Con el propósito de ofrecer respuestas útiles a esa realidad nace Formación Fuera de Serie, que cuenta con la colaboración de 12 Cajas Rurales y con una vocación inequívoca de servicio: acercar conocimiento útil, información rigurosa y herramientas prácticas que contribuyan a mejorar la gestión diaria de miles de profesionales, motor fundamental del desarrollo de la economía local.

A lo largo del año se abordarán doce áreas: fiscalidad, marketing, inteligencia artificial, digitalización, cierre del ejercicio, nueva Ley de Facturación Electrónica, ayudas de la PAC, financiación y subvenciones, planificación fiscal más allá del IVA, gestión de tesorería y flujo de caja, marca personal y networking estratégico, y productividad y salud mental.

CONTENIDO

La iniciativa ofrecerá entrevistas, videopodcasts al que acudirán expertos en la materia, microformaciones, artículos especializados que nos permitirán profundizar en los temas de interés, se emitirá una newsletter quincenal, para que no se pierdan nada, y las píldoras '¿Sabías qué...?', unos vídeos cortos que ofrecerán a los autónomos trucos para la gestión de su día a día.

Todo el contenido se podrá consultar de forma gratuita en la plataforma oficial del proyecto 'https://fundaciondialogos.com/autonomos'.

Participan en la iniciativa Banco Cooperativo Español, Caja Rural Central (CRC), Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural Granada, Caja Rural de Asturias, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Zamora, Caixa Popular, Caja Rural del Sur, Globalcaja, Caja Rural de Aragón y Caja Rural de Jaén.

Fundación Diálogos y Caja Rural comparten la convicción de que apoyar al trabajador autónomo significa facilitar el acceso al conocimiento, promover la formación continua y contribuir a que miles de profesionales puedan desarrollar su actividad con mayores garantías.

Fundación Diálogos está comprometida con la generación de conocimiento, la divulgación y el impulso de iniciativas que favorecen el desarrollo económico y social y se puede acceder a más información en la web 'https://fundaciondialogos.org'.