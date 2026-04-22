Caja Rural de Aragón impulsa la transformación digital con un MacBook Neo por domiciliar la nómina

La iniciativa constituye una oportunidad para familias, trabajadores o para estudiantes que se desenvuelven en un entorno digitalizado. - CAJA RURAL DE ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Aragón facilita la transformación digital de sus clientes a través del acceso a herramientas tecnológicas de última generación, como el MacBook Neo. La iniciativa ofrece la última novedad de Apple en ordenadores portátiles al domiciliar la nómina bajo determinadas condiciones en el marco de una acción pensada para familias que acompañan a los jóvenes de la casa en su etapa formativa o profesional.

Caja Rural de Aragón se convierte así en la primera entidad financiera que ofrece este dispositivo sin coste para el cliente que cumpla una serie de requisitos. La iniciativa está dirigida principalmente a nuevos clientes trabajadores por cuenta ajena o que ingresen una pensión y que quieran adquirir un equipo tecnológico que les ayude a mejorar la productividad, la formación continua y la conectividad, tanto en el ámbito laboral como en el académico.

Esta acción se enmarca en la apuesta de la cooperativa de crédito por una banca cercana que entiende la digitalización como una palanca de inclusión y oportunidades, especialmente para los jóvenes de la familia. El acceso a tecnología se concibe como una inversión en futuro, alineada con las nuevas formas de trabajo, estudio y relación con los servicios financieros.

La oferta se estructura en dos modalidades en función del importe de la nómina domiciliada. Los clientes que trasladen una nómina o pensión superior a 2.000 euros mensuales pueden acceder al MacBook Neo sin coste económico, mientras que aquellos con ingresos superiores a 1.400 euros a mes pueden obtenerlo por un importe de 199 euros. En ambos casos, la campaña contempla un compromiso de permanencia de 24 meses y el cumplimiento de determinadas condiciones de vinculación.

La iniciativa incluye además una modalidad específica para clientes actuales de la entidad, con un descuento del 50%, cuyas condiciones pueden consultarse en la web de la entidad. "Los jóvenes necesitan herramientas que les permitan desenvolverse con solvencia en un entorno profesional cada vez más digital. Con esta campaña queremos facilitar ese acceso y, al mismo tiempo, ofrecer una relación bancaria sencilla, transparente y adaptada a sus necesidades", ha afirmado la directora de Marketing de Caja Rural de Aragón, Cristina Martín.

La campaña se apoya en una oferta de servicios digitales avanzados, a través de la plataforma Ruralvía y la aplicación móvil de la entidad, que permiten gestionar la operativa bancaria de forma ágil y segura. Todo ello se complementa con la red de oficinas de Caja Rural de Aragón que garantiza atención personalizada y asesoramiento cercano. La contratación de la Cuenta Nómina MacBook Neo puede realizarse tanto en las oficinas de la entidad como a través de sus canales digitales.

El equipo de Caja Rural de Aragón se encarga además de facilitar el traslado de domiciliaciones desde otras entidades financieras, simplificando el proceso para el cliente. Los aspectos fiscales derivados de la entrega del dispositivo, considerada retribución en especie, se detallan durante el proceso de contratación.