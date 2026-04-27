Caja Rural de Aragón reabre su oficina de Madrid con un modelo centrado en empresas

Archivo - Sede de Caja Rural de Aragón en Zaragoza. - CAJA RURAL DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Aragón ha reabierto su oficina en Madrid, situada en el centro de la capital, en el marco del despliegue de su nuevo Plan Estratégico Altair. Esta reapertura supone un nuevo hito en la estrategia de crecimiento y posicionamiento de la entidad y consolida su apuesta por un mercado clave para el desarrollo del negocio.

La presencia en Madrid se enmarca en una primera fase de posicionamiento, con ambición de crecimiento y de alcanzar relevancia en segmentos concretos, especialmente en el ámbito empresarial. El modelo de oficina sigue la referencia implantada previamente en Barcelona y combina especialización, cercanía al cliente y una estrecha coordinación con el canal digital.

La actividad de la oficina se centra en banca corporativa, banca de empresas y negocio hipotecario. En este último caso, la operativa se articula a través de un gestor hipotecario con el apoyo de colaboradores especializados, lo que permite ofrecer un servicio ágil y adaptado a las necesidades del mercado.

Se trata de un equipo cualificado y con vocación de crecimiento, concebido para generar negocio, aportar valor al Plan Estratégico Altair y posicionar a Caja Rural de Aragón en Madrid, especialmente en el segmento de empresas.

"Madrid es un enclave estratégico dentro del desarrollo futuro de Caja Rural de Aragón. Reforzamos nuestra presencia con un modelo especializado en empresas, manteniendo nuestra identidad cooperativa, la cercanía al cliente y una visión de valor a largo plazo", ha señalado Óscar Pérez, director de Negocio de Caja Rural de Aragón.

La inauguración de la oficina, situada en el Paseo de Recoletos, número 6, ha contado con la asistencia del director general de Caja Rural de Aragón, Luis Ignacio Lucas, y del presidente de Caja Rural de Aragón, Luis Olivera. Al acto han acudido también miembros del comité de dirección y representantes del Grupo Caja Rural, Banco Cooperativo, RGA, RSI, UNACC y AFI.