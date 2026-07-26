Calamocha (Teruel) proclama a los Representantes Jóvenes y el Mantenedor de las Fiestas la Virgen de la Asunción

Ana Cristina Domínguez, concejal de deportes; Sonia Palacio, teniente de alcalde; David Molina, Golden Kick Academy; Chema Torán, Club Deportivo Crossfit Jiloca; Inocencio López, concejal de festejos; Mari Carmen Gómez, Club 4x4 Calamocha; Inocencio Ruiz, - AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

CALAMOCHA (TERUEL), 26 (EUROPA PRESS)

Calamocha (Teruel) cuenta los días para la llegada de sus fiestas patronales de la Virgen de la Asunción y San Roque --del 14 al 17 de agosto-- y este pasado sábado celebró el tradicional acto de Proclamación de los Representantes de los Jóvenes 2026 y el Mantenedor de las fiestas 2026.

Hasta la localidad se desplazaron personalidades como el mantenedor del año 2024 y Secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón; el alcalde de Andorra y senador del PSOE por Teruel, Rafael Guía; y el vicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel, Rafael Samper; además de otras personalidades y autoridades civiles y militares de la provincia y el propio municipio.

Una a una las cinco representantes de la juventud, Eva Bort, Pilar Arroyo, Mara Rando, María Polo y Candela Millán accedieron a la fachada de la iglesia parroquial y desfilaron por la alfombra roja desde el Ayuntamiento, acompañadas de sus padres o hermanos.

Ellas fueron las encargadas de representar a toda la quinta del 2008 que este año cumple su mayoría de edad. "Cumplir los 18 años no es solo alcanzar una mayoría de edad; es abrir la puerta a una etapa llena de decisiones, de responsabilidades, de sueños y de infinitas oportunidades.", les dijo el alcalde de Calamocha, Manuel Rando, durante su discurso.

El regidor municipal remarcó que "Calamocha necesita personas preparadas, comprometidas y generosas. Necesita jóvenes como vosotros para seguir construyendo un pueblo con más oportunidades, más progreso y más futuro", por lo que les animó a formarse fuera y a regresar para formar su proyecto de vida en el pueblo.

Precisamente la encargada de dirigirse al público en nombre de los Representantes de los Jóvenes fue María Polo: "Para los quintos estas fiestas van a tener un significado distinto, aunque salgamos fuera sabemos que siempre vamos a tener un sitio al que volver, aunque dejemos atrás el pueblo que nos ha visto crecer.", compartió la joven.

En cuanto al Mantenedor, Juan Carlos Gimeno Losa es un exitoso deportista calamochino. En su juventud jugó al fútbol en varias canteras de equipos profesionales y en el año 2019 decidió emprender y centrarse en el entrenamiento personal con el proyecto '23TopTraining', que se ha convertido en un referente a nivel nacional.

Además, en los últimos años Juan Carlos ha realizado numerosos retos extremos a lo largo y ancho del mundo en los que siempre ha llevado a Calamocha por bandera.

Manuel Rando destacó de él que "es alguien capaz de inspirarnos, de recordarnos quiénes somos y qué podemos llegar a conseguir cuando el trabajo, la ilusión y la constancia guían nuestros pasos".

Durante su discurso el Mantenedor quiso hacer extensible el reconocimiento a todos los habitantes de la localidad porque "yo no sería lo que soy hoy en día si no hubiera nacido en Calamocha, por toda la fuerza que me habéis dado en todas mis aventuras"; y añadió que "un logro de un calamochino es fruto de la unión de todo el pueblo".

Además, por primera vez Calamocha aprovechó el acto para realizar un reconocimiento al mundo del deporte. En concreto fueron siete los clubes y entidades calamochinas que recibieron un obsequio por parte del Ayuntamiento tanto por la labor social que realizan como por los buenes resultados obtenidos en competiciones nacionales e internacionales de distintas disciplinas.

Esas entidades fueron el Club Fútbol Calamocha, organizador de la Jamón CUP; el Club Ciclista Calamocha, organizadora de la Jamón BIKE; Club Rail Trail Calamocha, organizadora de la Jamón TRAIL; el Club 4x4 Calamocha; la Escudería Jiloca; la Golden Kick Academy y el Club Deportivo Crossfit Jiloca.

"Gracias por demostrar que no solo sois capaces de organizar grandes eventos deportivos y de conseguir grandes victorias regionales, nacionales e internacionales, sino que además construimos comunidad, generamos orgullo de pertenencia y hacemos que nuestro pueblo sea cada día un lugar mejor", les transmitió a todos ellos al alcalde, Manuel Rando, que recordó que "desde hace 12 años el equipo de gobierno venimos trabajando en dos binomios que ya definen nuestro presente y nuestro futuro: la Cultura-Educación, y el Deporte- Salud".

Además, la decoración elegida para la ocasión también tuvo que ver con el deporte, ya que se compuso de flores rojas en honor a "La Roja" y el triunfo de la selección nacional de fútbol en el último mundial.

El acto estuvo dirigido por la actriz calamochina Lorena Soler y amenizado por varias actuaciones musicales del cuarteto "Más que voces" que sirvieron como hilo conductor de este acto que sigue siendo uno de los más esperados y más solemnes de los que se celebran en la villa.