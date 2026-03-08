Calanda celebra el 15 de marzo la Floración del Melocotón con rutas, cultura y gastronomía

Archivo - Melocotoneros en flor. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

CALANDA (TERUEL), 8 (EUROPA PRESS)

El municipio turolense de Calanda celebrará el próximo 15 de marzo la IV edición de la floración de los melocotoneros, una jornada que permitirá disfrutar de uno de los espectáculos naturales más característicos del territorio. Durante apenas unos días, los campos se tiñen de tonos rosados y blancos con la floración de los árboles que dan origen al reconocido Melocotón de Calanda, marcando además el inicio de su ciclo agrícola.

Este fenómeno natural, breve y dependiente de las condiciones climáticas, solo podrá contemplarse este año durante el fin de semana del 15 de marzo. La propuesta turística busca aprovechar este momento para ofrecer a visitantes y vecinos una experiencia que combina naturaleza, patrimonio, cultura y gastronomía, mostrando la identidad del municipio desde distintas perspectivas, ha informado el Consistorio calandino.

La actividad comenzará a las 10.30 horas con salida desde el Centro Buñuel Calanda. Desde allí se iniciará un recorrido guiado por el centro histórico, que incluirá una parada en la Plaza de España, donde los participantes realizarán la tradicional fotografía de grupo junto a la figura del cineasta calandino Luis Buñuel.

VISITA A UNA GRAN FINCA DE MELOCOTONEROS

Tras el paseo por el casco urbano, el itinerario continuará hacia una de las fincas de melocotoneros más extensas del municipio, situada en un entorno agrícola que reúne más de 600 hectáreas de cultivo gestionadas por productores locales.

En este espacio, Ramón González, productor de la cooperativa La Calandina, explicará a los asistentes las características del cultivo del melocotón en la zona. Durante la visita, se abordarán aspectos como el ciclo de producción del fruto, las variedades cultivadas, las técnicas agrícolas empleadas y los principales retos que afronta el sector.

Además, los participantes dispondrán de tiempo libre para pasear entre los árboles en plena floración y realizar fotografías del paisaje, uno de los principales atractivos de la jornada.

APICULTURA Y DEGUSTACIÓN FINAL

La programación incorpora este año una segunda novedad: una introducción al mundo de las abejas en el entorno del acueducto de Los Arcos. Allí, el apicultor local Daniel Rocafull, de Apicultura Familia Rocafull, explicará el papel fundamental que desempeñan estos insectos en la polinización del melocotonero y su importancia para el equilibrio ecológico del territorio.

El recorrido concluirá nuevamente en el Centro Buñuel Calanda, donde a las 12.30 horas se ofrecerá una degustación de productos locales representativos de la gastronomía del municipio. La propuesta culinaria estará acompañada por los vinos Nazarín y Kolenda, elaborados por Bodegas Amprius Lagar.

Además, durante todo el fin de semana, los asistentes podrán visitar gratuitamente el Centro Buñuel Calanda, dedicado a la figura y obra del célebre director de cine.

La jornada se desarrollará entre las 10.30 y las 14.00 horas, con un precio de 15 euros por persona, mientras que los menores de 16 años podrán participar de forma gratuita. Las reservas pueden realizarse a través de la página web turística del municipio.

Con esta iniciativa, Calanda busca ensalzar uno de los momentos más singulares de su calendario agrícola y reforzar su atractivo turístico a través de un evento que conecta paisaje, tradición y producto local.