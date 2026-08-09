Calanda presenta un programa festivo con deporte, música y tradición para honrar a la Virgen de la Asunción y San Roque

Archivo - Las fiestas, que se celebrarán del 13 al 16 de agosto, incluirán conciertos, competiciones deportivas, actividades infantiles, actos religiosos y propuestas para todos los públicos. - AYUNTAMIENTO DE CALANDA - Archivo

CALANDA (TERUEL), 9 (EUROPA PRESS)

Calanda celebrará del 13 al 16 de agosto sus fiestas en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque con un programa que combina actividades culturales, deportivas, religiosas y musicales para todos los públicos. Organizadas por las concejalías de Festejos y Deportes, con la colaboración de asociaciones y colectivos de la localidad, las celebraciones volverán a convertir las calles y plazas del municipio en el epicentro de la actividad festiva durante cuatro jornadas.

La programación arrancará el jueves 13 de agosto con una mañana dedicada a los más pequeños. A las 11.30 horas, la Plaza de España acogerá juegos gigantes infantiles, mientras que el XVII Mercado de Oportunidades abrirá sus puertas de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas, organizado por Movemos Calanda con la colaboración del Ayuntamiento. La jornada concluirá con la actuación de Irene Lamiel, prevista para las 23.00 horas en la Plaza de España, seguida de una discomóvil con la participación de DJ locales.

DEPORTE Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS

El viernes 14 de agosto estará marcado por el deporte. La Plaza Cardenal Cascajares albergará hinchables refrescantes entre las 11.00 y las 13.30 horas, mientras que el Polideportivo del Cabezo concentrará el inicio de varias competiciones. A las 19.00 horas comenzará la XXXV edición de las 24 Horas de Balontiro; una hora más tarde arrancará la XXXIX edición de las 24 Horas de Fútbol Sala y la II Carrera de Resistencia 24 Horas. La medianoche estará animada por una discomóvil y por la Vuelta Solidaria de la Carrera de Resistencia, cuya recaudación se destinará a Afedaba Los Calatravos.

El sábado 15 de agosto, festividad de la Virgen de la Asunción, comenzará con la tradicional tirada al plato organizada por la Sociedad de Cazadores 'El Tolocha' y las XXXVI Jornadas de Convivencia del Club de Pescadores 'El Estrechillo', ambas desde las 8.00 horas. A las 11.00 horas se celebrará la misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción en la iglesia parroquial, seguida de la procesión de la Virgen por las calles de la localidad acompañada por la Banda de Música de la Asociación Musical 'Gaspar Sanz'. Durante la jornada también habrá fiesta acuática en las piscinas municipales, de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Por la tarde finalizarán las competiciones deportivas iniciadas el día anterior, con las finales de las 24 Horas de Balontiro, Fútbol Sala y la II Carrera de Resistencia. La programación musical continuará por la noche con la actuación de La Troba, a las 22.30 horas en la Plaza de España, seguida del concierto de Joaquín Padilla Band a partir de las 00.30 horas y una nueva discomóvil.

TRADICIÓN Y DESPEDIDA DE LAS FIESTAS

El domingo 16 de agosto, festividad de San Roque, comenzará con la misa baturra en el Arco de San Roque a las 10.00 horas. Dos horas después tendrá lugar el tradicional desfile de cabezudos por la Plaza de España, acompañado por una charanga y una traca de juguetes.

Por la tarde, a las 18.00 horas, la Plaza de Toros acogerá las tradicionales carreras pedestres, una de las citas más populares de las fiestas, con categorías para todas las edades, desde los nacidos en 2023 hasta veteranos mayores de 40 años, además de premios específicos para participantes locales y competiciones de tiro de soga en categorías masculina y femenina.

Las fiestas concluirán a las 22.30 horas con los tradicionales toros de fuego y la traca fin de fiestas por la Plaza de España y sus alrededores, acompañados por la charanga de Berge 'Picha-Palo', poniendo el broche final a cuatro días de intensa actividad festiva en la localidad. El Ayuntamiento de Calanda ha señalado que se reserva la posibilidad de modificar la programación por causas de fuerza mayor, informando de cualquier cambio a través de megafonía y redes sociales.