La calidad asistencial, la reducción de las listas de espera y la constratación de más sanitarios, claves de Sanidad

El consejero de Sanidad de Aragón, Ángel Sanz. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, ha comparecido este jueves en la Comisión sectorial de las Cortes de Aragón para exponer las líneas generales de actuación a lo largo de la legislatura, entre otras la calidad asistencial, la reducción de listas de espera y la contratación de más personal sanitario.

"Una mejor asistencia sanitaria, su sostenibilidad y calidad son la primera prioridad", ha enunciado Sanz, quien ha señalado que la presión asistencial es creciente, con factores relevantes "conocidos", como la escasez de profesionales en determinadas especialidades, sobre todo en los centros periféricos; el aumento de la cronicidad de las enfermedades; las enfermedades derivadas del estilo de vida; las nuevas tecnologías sanitarias, sujetas a una "alta innovación" y muy caras; y el uso de las TIC por los ciudadanos.

Sanz ha apuntado que ahora hay más de 1.400 trabajadores más en el Salud que en 2023 y "hacen falta más", sobre todo facultativos, recordando que todas las comunidades autónomas piden más plazas MIR.

"Nadie pretende privatizar nada", ha aclarado, indicando que la huelga está afectando a las listas de espera, con 343 intervenciones suspendidas esta semana, considerando que hay un problema de "diálogo" con los profesionales por la "falta de voluntad real" del Ministerio, en relación al Estatuto Marco.

"Afrontar estos retos resulta indispensable para optimizar y ofrecer una medicina más predictiva y personalizada", como ocurre en las sociedades más desarrolladas, lo que en Aragón se agudiza por la dispersión poblacional.

Sanz ha apostado por la mejora de las listas de espera con una gestión que contempla la coordinación de los recursos, la realización voluntaria de horas extra y gestión del absentismo en citas y pruebas diagnósticas. "Queremos que cada vez haya menos pacientes esperando".

ATENCIÓN PRIMARIA

El consejero ha abogado por reforzar la Atención Primaria con "nuevas estrategias" y "un modelo más resolutivo, accesible, innovador y cercano a las personas" con medidas como la desburocratización, una estrategia de autocuidados y otra de enfermedades crónicas.

En el área hospitalaria, el consejero quiere unificar trámites, derivar prioritariamente a centros propios, potenciar los hospitales de día y la hospitalización domiciliaria, así como mejorar la coordinación en intervención sociosanitaria y de cuidados paliativos.

El Departamento abordará el incremento de unidades de salud mental infanto-juvenil y para pacientes con trastornos de conducta alimentaria, con actuaciones como unificación de la historia clínica.

También se impulsará la innovación en todos los niveles asistenciales y todos los colectivos profesionales, utilizando el Big Data, y otras iniciativas son mejorar el acceso a la información por parte del ciudadano, disminuir el absentismo de pacientes, emplear la Inteligencia Artificial y el Internet de las Cosas, implementar la alta tecnología, por ejemplo con un sistema de cirugía robótica en Barbastro (Huesca).

RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos son "el recurso más valioso" del Salud, ha afirmado Ángel Sanz, extendiéndolo a todos los colectivos que trabajan en este área, donde "cada eslabón es imprescindible" para garantizar a calidad asistencial.

En materia de optimización de recursos, ha considerado que la digitalización de los procesos será útil para ello, por lo que se centralizará la compra de material sanitario con sistemas de información comunes en todos los centros de salud, anunciando una dirección especializada en logística y otra en tecnología sanitaria. "Queremos ser eficientes energéticamente", ha añadido.

En cuanto a las infraestructuras sanitarias, "afrontamos retos de gran envergadura", como la construcción del nuevo Hospital Royo Villanova y terminar los de Teruel y Alcañiz, con mejora en continuidad de otros como las Urgencias de Calatayud. El Departamento acelerará la construccion de nuevos centros de salud en Zuera, Cuarte de Huerva y Arcosur, así como la reforma del de Caspe, sin ser un catálogo cerrado.

Sanidad también atiende otras áreas como la salud pública, también la investigación, a desarrollar conjuntamente con la actividad asistencial, cuyos profesionales colaboran en estos ámbitos. Otra iniciativa es mantener la candidatura para ser sede de la Agencia de Salud Pública de España.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

Desde el PP, Fernando Ledesma ha expresado que desde 2023 "Aragón ha pasado de estar en situación de colapso" a aumentar la inversión en sanidad y bajar las listas de espera. El problema "provocado" es "el sectarismo" de la ministra, Mónica García, respecto de la gestión autonómica de la sanidad.

"El Ministerio se niega a solucionar el conflicto abierto con los médicos y con su sinrazón está provocando huelgas en cascada" con "la vieja estrategia de mover el árbol y recoger las nueces".

"¿Con qué cara van a pedir transparencia?, ha espetado a los socialistas, señalando que el PP ha tenido que sacar a la sanidad pública "de la UCI" en menos de tres años, con medidas como la jornada de 35 horas.

La portavoz de Sanidad del grupo socialista, María Rodrigo, ha tendido la mano "al diálogo y al acuerdo" para mejorar la atención de los ciudadanos y dignificar las condiciones laborales, recordando que la asistencia sanitaria es universal en España, criticando que Vox "no ha asumido" este principio.

Rodrigo ha opinado que Sanz "arrastra graves problemas de gestión" del Departamento durante la anterior legislatura, "marcada por la improvisación, por más conflictos que soluciones", recordando que los centros de salud están "saturados", continúan las largas listas de espera y las "dificultades" en el medio rural.

El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha aplaudido que se mantenga la dirección general de salud mental, proponiendo dotarla de más competencias. En general "la situación de la sanidad es preocupante, no más que al comienzo de la legislatura anterior, tras ocho años de Gobierno socialista, que había dejado la sanidad aragonesa al borde del colapso, y la llegada de inmigrantes está provocando un deterioro de la calidad de la asistencia que reciben los aragoneses", emplazando a contener "esta invasión migratoria" y mientras tanto aplicar el principio de prioridad nacional.

También ha mostrado su preocupación por el acceso "equitativo" a los servicios sanitarios en cualquier lugar de la Comunidad Autónoma, preguntando cuál es su posición sobre la reforma del mapa sanitario y qué plan tiene para la asistencia en el medio rural.

Desde CHA, Isabel Lasobras ha llamado la atención sobre la "herencia política muy pesada" y el modelo sanitario de la anterior legislatura, que "hace aguas por todas partes", también sobre la "insuficiencia presupuestaria", que ha cifrado en 208 millones, con la consiguiente "precariedad" para los profesionales sanitarios y el funconamiento "al límite" de los centros sanitarios.

"La sanidad pública está cada vez más debilitada y abandonada", ha criticado, afirmando que "el modelo que esconden" PP y Vox es el impulso a la sanidad privada, lo que se presenta "como si no hubiera otra solución", planteando "reforzar la sanidad pública". "¿Hasta cuándo se va a desviar dinero público a las empresas privadas?", ha preguntado.

En el turno de Aragón-Teruel Existe, la diputada Pilar Buj ha realzado la experiencia de Sanz como director gerente del Salud en Aragón y Navarra, aunque "las necesidades son mucho más complejas".

"Existe un déficit crónico de la sanidad pública, la necesidad de incorporar en los puestos de dirección a profesionales especializados", ha considerado, indicando que hay cargos que "no tienen la formación adecuada" en asuntos como la gestión financiera y de recursos humanos. Ha pedido que conforme equipos en todos los niveles con personal experto en gestión sanitaria.