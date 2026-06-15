Begoña Gómez, en la audiencia preliminar en la que el juez decidirá si le retira el pasaporte

1096456.1.260.149.20260615183448 El vehículo que traslada a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). El juez Juan Carlos Peinado ha citado este lunes a Begoña Gómez, esposa del preside - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La audiencia preliminar a la que ha sido citada Begoña Gómez, esposa de presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado pasadas las 18.00 horas de este jueves en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), una cita en la que la Fiscalía y la defensa de Gómez pedirán el archivo de la causa y las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír solicitarán medidas cautelares para la esposa de Sánchez, como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado cada dos semanas.

La esposa de Sánchez, a quien el juez Juan Carlos Peinado ha propuesto juzgar por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca, ha ingresado en la audiencia preliminar a las 18.20 y vestida con un traje negro con americana, como en anteriores ocasiones.

Lo ha hecho después de acceder a los juzgados en coche, a través del garaje, mientras que su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés --los otros dos investigados-- lo han hecho a pie.

Además de los investigados y sus abogados, a la audiencia preliminar también están citadas la Fiscalía, las acusaciones populares personadas, que están lideradas por Hazte Oír, y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) como acusación particular.

En declaraciones a los periodistas previas al inicio de la audiencia preliminar, el abogado de Hazte Oír ha señalado que la acusación popular unificada que lidera pedirá la retirada del pasaporte de Gómez y la comparecencia quincenal de la esposa del jefe de Ejecutivo en el juzgado, al entender que "hay riesgo de fuga". Sin embargo, el letrado ha señalado que no van a pedir prisión provisional para ninguno de los tres investigados.

En el escrito de defensa, el abogado de Begoña Gómez reclamó su absolución en caso de que la causa llegue a juicio al entender que los hechos investigados por Peinado "no son constitutivos de delito alguno" y que existe "mala fe" por parte de las acusaciones.

También la Fiscalía pidió al magistrado el archivo del caso y avanzó que reclamaría la absolución de los tres investigados en caso de que la Audiencia de Madrid considere procedente abrir juicio oral.

Por su parte, las acusaciones populares solicitan hasta 24 años de prisión para la esposa del presidente, y 22 años de prisión para la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, por "presunta malversación" y su papel de "cooperadora necesaria" en los delitos atribuidos a Gómez. Asimismo, reclama seis años de cárcel para Barrabés por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.