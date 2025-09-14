La calle Matadero, cortada entre Miguel Servet y Monasterio de Samos hasta el 31 de octubre para su reforma integral

Mapa con las ateraciones en la circulación que provoca desde este martes 16 el corte para su reforma integral de la calle Matadero de Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El avance en la reforma integral de la calle Matadero de Zaragoza, que incluye la mejora de los servicios de agua y vertido, llevará al corte de la vía desde este martes 16 de septiembre hasta el próximo 31 de octubre en el tramo comprendido entre Miguel Servet y Monasterio de Samos, con acceso para los garajes afectados, según ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza.

Los trabajos obligarán al diseño de la circulación, quedando la calle Monasterio de Poblet en fondo de saco, en doble sentido, y respetando el acceso a residentes y reservas allí ubicadas.

Además, se prohibirá el estacionamiento en Calle Matadero --de Miguel Servet a Monasterio de Samos--, en Monasterio de Poblet --entre Monasterio de Samos y Matadero, y 30 metros a ambos lados del número 2 para ubicar material de obra y que se pueda realizar el cambio de sentido en la vía--. Y también en la calle Monasterio de Samos --para material auxiliar a ambos lados, entre los números 23 y 29, y 25 metros en el número 17--.