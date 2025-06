Calvo (Vox) dice que Alegría y Ranera (PSOE) "no parecen ponerse de acuerdo" sobre la suspensión de Gómez

ZARAGOZA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha afirmado este viernes que la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, y la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, "no parecen ponerse muy de acuerdo" en la suspensión del concejal Alfonso Gómez, suspendido de militancia en este partido y desde este viernes exportavoz adjunto del PSOE en la ciudad.

Alfonso Gómez Gámez aparece mencionado en unos audios sobre mordidas, intervenidos por la UCO de la Guardia Civil, entre el exasesor Koldo García, y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Los audios transcritos por la UCO aluden a la etapa en la que Gómez Gámez era el director general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, en la legislatura 2015-19; y en la conversación entre Koldo García y Santos Cerdán se cita el proyecto Mina Muga, situado en una zona fronteriza entre la localidad navarra de Sangüesa y Urdués de Lerda, en Zaragoza.

"Las noticias que estamos oyendo estos días sobre la suspensión de militancia de Gómez Gámez como militante del Partido Socialista y a su vez este anuncio que ha hecho ahora Pilar Alegria de que voluntariamente deja su condición de portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza nos están llenando de sorpresas", ha apuntado.

"En primer lugar, fue Pilar Alegría quien anunció la suspensión de militancia de Gómez Gámez y días más tarde, en la Junta de Portavoces, Lola Ranera decía que se la había suspendido cautelarmente pero no de militancia, algo que nos llevó a preguntarles entonces de qué se le suspendía", recalcando que "se mantenía como portavoz adjunto del grupo", ha añadido Calvo, quien ha dicho que "no tiene mucho sentido" que no sea "confiable" como militante del Partido Socialista, pero sí como portavoz adjunto en el Consistorio.

"Ahora el hecho de que haya sido Pilar Alegria quien lo anuncie y no la propia portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, la verdad es que también induce a muchas sospechas y muchas dudas. Hay una disparidad de criterio entre ambas. Es lo que nos tendrán que aclarar porque no parecen ponerse muy de acuerdo", ha concluido.