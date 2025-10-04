Calvo (Vox) explica el pinchazo del acto del Padre Guilherme por "un boicot de inscripciones falsas"

ZARAGOZA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza apunta a un "boicot" de "inscripciones falsas" como hipótesis más plausible del pinchazo de asistentes al encuentro del Padre Guilherme con jóvenes en el Auditorio de Zaragoza, programado en principio en la Sala Galve y reubicado en la Sala Mozart --con más de 1.9000 asientos-- ante la gran demanda de invitaciones, cuando finalmente apenas acudieron varios centenares.

"Teníamos la noticia de cómo iban evolucionando el número de inscripciones a este acto. En principio estaba reservada la Sala Galve, que como saben es una sala mucho más pequeña dentro del Auditorio de Zaragoza, y a la vista del número de inscripciones, se decidió pasar el acto a la Sala Mozart. Y efectivamente había un número de inscripciones que se superaba el aforo de la Sala Mozart, que es de algo más de 1.900 asientos".

"Una vez superado el aforo, ha añadido, evidentemente ya no se puede inscribir nadie más, entonces sorprende que con una inscripción de más de 1.900 personas, hasta completar el aforo, luego en el momento de celebrar el acto sólo acudan 300 o 400".

"Según nos contaron fuentes de Zaragoza Cultural, ha proseguido Calvo, el número de inscripciones se produjo de una manera sorprendentemente rápida, en cuestión de unas pocas horas se produjo un aluvión de peticiones, algo insólito porque normalmente las inscripciones se producen en goteo y con un crecimiento más o menos sostenido, y es sorprendente que de repente haya una punta de peticiones, lo cual parece obedecer algún tipo de consigna posiblemente transmitida a través de las redes sociales con intención efectivamente de boicotear el acto, es decir, se hacen unas inscripciones fake o falsas o ficticias de personas que luego no van a asistir, y con lo cual se está impidiendo que las personas realmente interesadas en asistir puedan hacerlo".

"Esta hipótesis del boicot -ha finalizado el portavoz de Vox, se ve confirmada, porque luego por la tarde aquí hubo varias decenas de miles de personas, las últimas cifras que me transmitieron fueron de cerca de 30.000 personas. Con esa afluencia en la plaza del Pilar no tiene sentido lo que pasó unas horas antes en el Auditorio", ha finalizado.