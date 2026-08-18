Las Cámaras de Comercio de Aragón estudian reclamar la doble vía del tramo ferroviario Teruel-Sagunto

Archivo - Las instituciones camerales defienden que el Corredor Cantábrico-Mediterráneo debe configurarse como una infraestructura electrificada, de altas prestaciones, uso mixto y doble vía en todo su recorrido. - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

ZARAGOZA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Cámaras de Comercio de Aragón estudian presentar alegaciones, de forma individual o mediante su adhesión a iniciativas promovidas por otras entidades, al estudio informativo del tramo ferroviario Teruel-Sagunto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Las instituciones camerales consideran que este eje constituye una infraestructura estratégica tanto para la provincia de Teruel como para el conjunto de la Comunidad y reclaman que el trazado reúna las mismas condiciones que el resto del corredor.

En concreto, las Cámaras defienden que el tramo se configure como una línea de doble vía electrificada, de altas prestaciones y uso mixto para viajeros y mercancías. Su posición parte de la necesidad de garantizar una infraestructura con capacidad suficiente para responder a las necesidades actuales y futuras del transporte ferroviario y reforzar la competitividad de Aragón.

El estudio informativo fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 16 de julio y plantea mantener la vía única entre Teruel y Sagunto, frente a la previsión de que el resto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo disponga de doble vía electrificada. Para las Cámaras, esta diferencia puede limitar la capacidad y eficiencia del eje y condicionar su competitividad a largo plazo.

UN CORREDOR ESTRATÉGICO PARA ARAGÓN

Las instituciones camerales consideran que el Corredor Cantábrico-Mediterráneo resulta fundamental para mejorar la conexión de Aragón con los principales corredores logísticos nacionales y europeos, especialmente para el transporte de mercancías. A su juicio, disponer de una infraestructura con mayores prestaciones permitiría reforzar las comunicaciones ferroviarias y las posibilidades de las empresas aragonesas.

En este sentido, las Cámaras apuntan a la importancia del eje para incrementar la competitividad empresarial, favorecer la llegada de nuevas inversiones y aprovechar el potencial industrial y exportador de la Comunidad. La reivindicación de la doble vía se enmarca así en una visión a largo plazo sobre las necesidades logísticas y territoriales de Aragón.

La posición de las instituciones camerales pasa por que el tramo Teruel-Sagunto no quede configurado como una excepción dentro del corredor. Por ello, consideran que la tramitación actualmente abierta constituye una oportunidad para plantear una solución homogénea y con capacidad suficiente para afrontar el crecimiento futuro del tráfico ferroviario.

Las Cámaras de Comercio de Aragón forman además parte de la Alianza Europea corREDores.eu, que también trabaja para promover mejoras en el diseño y ejecución del eje Zaragoza-Teruel-Sagunto-Valencia. Esta entidad considera este trazado un caso especialmente representativo de las dificultades de planificación que arrastra el sistema ferroviario.

LA CONEXIÓN ZARAGOZA-VALENCIA

La Alianza Europea destaca la relevancia estratégica de una infraestructura que conecta Zaragoza y Valencia, dos de las principales ciudades españolas, y que permite enlazar los puertos del Levante con el valle del Ebro, el Corredor Atlántico y los puertos del Cantábrico y del mar del Norte.

Según corREDores.eu, la planificación de esta línea acumula estudios que han quedado desactualizados y el documento publicado en julio plantea modificaciones que, a su juicio, resultan insuficientes para una infraestructura considerada prioritaria dentro de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T).

La Alianza sostiene que este corredor debería contar con doble vía, altas prestaciones e interoperabilidad plena para desarrollar todo su potencial como conexión logística europea. Una visión que coincide con la reclamación de las Cámaras aragonesas, que consideran necesario elevar las prestaciones previstas para el tramo entre Teruel y Sagunto.

A esta situación se suma el estado actual del tramo Zaragoza-Teruel, que permanece cerrado al tráfico desde febrero de 2025. La Alianza advierte de que las actuaciones previstas entre Teruel y Sagunto todavía están pendientes de licitación, por lo que existe el riesgo de que la conexión ferroviaria prioritaria entre Zaragoza y Valencia continúe sin servicio durante varios años.

Las Cámaras de Comercio de Aragón plantean así aprovechar el periodo de alegaciones al estudio informativo para defender una infraestructura ferroviaria "ambiciosa, homogénea y preparada" para las necesidades logísticas, empresariales y territoriales de la Comunidad durante las próximas décadas. Su objetivo es que el Corredor Cantábrico-Mediterráneo pueda desarrollar plenamente su función como eje de conexión entre Aragón, el Mediterráneo y los principales corredores europeos.