La campaña del 25N en Zaragoza tratará de concienciar de que "el amor no duele"

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña del Ayuntamiento de Zaragoza de cara al 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, intentará sensibilizar y concienciar sobre qué es y qué no es el amor, con lemas como 'El amor no duele' o 'Si hace daño, no es amor'.

"Va a impactar", ha asegurado en rueda de prensa la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, quien ha señalado que la campaña, que estará presente en 42 mupis y 150 vinilos, animará a la ciudadanía a que "no miren para otro lado".

Así, contendrá tres imágenes con los lemas 'El amor no duele', 'Si hace daño, no es amor' y 'La violencia verbal no es amor', con el objetivo de alertad de que este tipo de violencia acaba generando "como mínimo" violencia psicológica y, en ocasiones, también física.

Del mismo modo, la consejera ha adelantado que, el próximo 25 de noviembre, se colgará una pancarta en la fachada de la Casa Consistorial, se iluminarán de color violeta las fuentes de la ciudad y se celebrará un acto institucional en homenaje a las víctimas de la violencia de género.

"No sólamente hacemos campañas", ha apuntado Orós, quien ha subrayado que en el Servicio de Igualdad y Mujer procuran que vayan acompañadas de una programación más extensa, con una serie de actos durante todo el mes de noviembre.

PROGRAMACIÓN

Así, se celebrará la primera edición del ciclo 'Miradas que inspiran' con la colaboración del Festival Internacional de Cortometrajes 'La Mirada Tabú' y Movistar que coordina y modera Vicky Calavia y que se celebrará entre la Filmoteca y la Casa de la Mujer.

Este ciclo, coordinado por la cineasta Vicky Calavia, se llevará a cabo en la Filmoteca y en la Casa de la Mujer, y ofrecerá la posibilidad de ver la serie completa de 'Querer', que cuenta la historia de Miren, quien tras 30 años de matrimonio denuncia a su marido por violación continuada, entre el 24 y el 26 de noviembre. Al finalizar, se celebrará una charla con la psicóloga Claudia Paolini.

Además, se realizará la actividad 'No es ficción' en diferentes sesiones, tanto para público general como para escolares a partir de 14 años. Se trata de una experiencia inmersiva que utiliza la tecnología para visibilidad las múltiples formas de desigualdad y violencia ejercida contra la mujer.

Con la colaboración de Noches de Poemia, se celebrará el ciclo Mujeres de Verso en Pecho que contará con un taller de escritura creativa entre mujeres; 'Sororamentes', así como un recital colectivo entorno a este día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

El recital colectivo reunirá a varias autoras locales de diversas generaciones estilos y discursos, cuya protagonista pretende ser la figura de la poeta, la creadora, la autora y su voz atravesada por la temática de las violencias contra la mujer.

TAMBIÉN PARA PROFESIONALES

Para profesionales, se hará una jornada formativa sobre 'Violencia digital, detección y prevención en diferentes ámbitos' que tendrá lugar el día 28 de noviembre en el salón de actos de la Casa de la Mujer, previa inscripción.

Esta formación estará a cargo de la Asociación Pantallas Amigas, Aragón Privacidad, el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil (Delitos Telemáticos).

De igual forma, en colaboración con la Asociación Aragonesa de Profesionales de la Privacidad-Aragón, se celebrará una jornada formativa sobre violencia digital, dirigida a alumnos de Secundaria, Bachillerato y Ciclos formativos con 240 plazas disponibles.

La parte más lúdica la pondrá el espectáculo 'Inconclusos', donde flamenco contemporáneo y arte urbano se fusionarán en vivo, un espectáculo condecorado con el Premio Artes Escénicas por la Igualdad 2025 por el Movimiento Democrático de Mujeres junto al Ayuntamiento de Benalmádena.

Esta actividad se realizará el domingo, 30 de noviembre a las 18.30 horas, en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter, con entrada libre hasta completar aforo La programación se cerrará con un Café de Artista: 'Emociones y Neurociencia' el 11 de diciembre con la artista Silvia Sánchez, autora de la exposición que se inaugurará el 20 de noviembre en la sala Juana Francés con el título 'Evolución desde la imperfección: Arte, Realidad Virtual y Neurociencia'.

Por otro lado, el Servicio de Igualdad oferta actividades educativas durante todo el año sobre prevención de la violencia machista, como el taller 'Amor no es control' que cuenta con una guía didáctica para el profesorado.

Para este curso hay previstas 26 sesiones y la asistencia de 548 alumnos. Se ofrece también el taller 'Palabras intervenidas' en el que está previsto que participen 511 escolares este curso y el taller 'Espacios desde y para la igualdad', del que se realizarán este curso 24 sesiones con 511 alumnos en total.

Además, del taller de videopodcast sobre Igualdad '¿Hablamos?' Se harán 15 sesiones a partir de enero con la asistencia de 374 alumnos.