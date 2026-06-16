Una campaña anima a reciclar textil y calzado para reforzar el buen dato de aumento de un 18% en Zaragoza

Presentación de la campaña que anima reciclar textil y calzado en Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'Un básico combina con todo. Como este contenedor' anima a los ciudadanos a hacer uso del depósito rojo y depositar prendas de textil y calzado para reforzar el buen dato de aumento de recogida de un 18 por ciento hasta el mes de mayo de este año, respecto al mismo periodo del año anterior, en zonas de expansión de Zaragoza como son los distritos de Delicias, Torrero y Distrito Sur que han alcanzado los 118.000 kilos.

El cambio de armario con la llegada del calor es el momento elegido para lanzar esta campaña a iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza, la UTE A todo Trapo-A Ropa y la entidad RE-VISTE, Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor Final --SCRAP-- impulsado también por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en otras ciudades de menor tamaño también comprometidas con la reutilización de tejidos, la economía circular y el residuo cero.

A raíz de este convenio firmado en enero se instalan 30 contenedores adicionales a los 49 ya existentes en estos tres distritos, que cuentan con una población de 150.000 ciudadanos.

La consejera municipal de Medioambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes; el gerente de la UTE A todo Trapo, Francisco Yagüe; y la delegada territorial de RE-VISTE, Ágata Soler-Roig, ha presentado esta iniciativa que busca promover la recogida de prendas en los 376 contenedores rojos distribuidos por toda la ciudad.

"Queremos ser más ambiciosos y aumentar el buen dato", ha esgrimido Tatiana Gaudes para justificar esta campaña aprovechando el cambio de estación para "llamar a la utilización y que cada vez sean más los ciudadanos que se sumen al reciclaje y reutilización del textil", no solo por el beneficio ambiental que supone, sino también por el beneficio social, ya que mucha de esta ropa no solo se recicla, sino que también se reutiliza.

En rueda de prensa, Tatiana Gaudes ha indicado que los "protagonistas" son los ciudadanos a los que ha animado a seguir esta actitud de concienciación y ha agradecido a estas entidades el trabajo que llevan a cabo.

ADELANTO DEL CALOR

Francisco Yagüe ha explicado que este aumento del 18 por ciento de recogida de textil y calzado obedece al incremento de instalación de esos 30 contenedores más y al "adelanto" del calor con la subida de temperaturas experimentada en el pasado mes de abril. "Esto posiblemente ha hecho que el cambio de armario se haya adelantado un poquito más que otros años" para emplazar a fin de año para comprobar si ese incremento se mantiene.

Al respecto, ha destacado que es "importante" consolidar esta tendencia de crecimiento y "no nos podemos despistar". Ha reconocido que al inicio de cualquier proyecto hay un 'boom' que es reflejo de esos buenos datos y por otra parte, con la campaña se busca sumar nuevos ciudadanos para que se inicien en la utilización de estos contenedores y que puedan también comprometerse con el residuo textil.

Yagüe ha confiado en lograr este objetivo puesto que se está "muy lejos" de los objetivos que la nueva normativa va a obligar. En la actualidad, en Aragón se está recogiendo en torno a un 13,5 por ciento del volumen del residuo textil y de ropa usada y posiblemente en el a 2030 se exija llegar al 30 por ciento.

"Falta un decreto que lo regule, que lo tiene que aprobar el Gobierno de España, pero por ahí andan las cifras. Por lo tanto, hay que seguir insistiendo, sensibilizando a la ciudadanía y espero que esta campaña consigue incrementar todavía más los objetivos", ha añadido.

Por su parte, la delegada territorial de RE-VISTE, Ágata Soler-Roig, ha indicado que la idea de la campaña es "ayudar a la ciudadanía a separar mejor el residuo textil y a entender cómo lo tienen que depositar, qué tienen que depositar y por qué es importante. La idea es muy sencilla".

Al final, se busca transmitir que no solo se tiene que depositar aquello que se considera reutilizable, sino toda aquella ropa, textil y calzado que esté roto, desgastado, desparejado porque se tiene que fomentar tanto la reutilización como su reciclaje".

EL CIUDADANO EN EL CENTRO

Se ha puesto al contenedor como centro de la campaña porque lo que interesa es el concepto de la "proximidad", ya que al final, el contenedor es el referente para la ciudadanía, ha razonado.

"El contenedor, al final, es lo que está en la calle, es lo que tiene la ciudadanía en su barrio, donde vive, donde trabaja, donde estudia. El contenedor nos ayudará a traspasar esos mensajes de proximidad y cómo se tiene que hacer. Zaragoza, en este sentido, es muy adecuada para estos mensajes porque es una ciudad amplia, cercana y con mucha vida de barrio", ha argumentado Soler-Roig para añadir que se trata de un proyecto colaborativo.

Lo que pretende, ha incidido la delegada territorial de RE-VISTE, es "dar confianza a los vecinos de Zaragoza y transmitir que un pequeño gesto multiplicado por muchos tiene un gran impacto, que al final es la recogida separada para la reutilización y el reciclaje del textil".

En la actualidad, la UTE ha generado 31 empleos, nueve de ellos son de estructura, profesionales que soportan toda la actividad y otros 23 hacen los itinerarios de inserción sociolaborales. Son personas que reconocen y firman el certificado en los servicios sociales municipales, ha dicho Yagüe.

PROCEDIMIENTO

La ropa depositada por toda la red distribuida en la red de contenedores se recoge con vehículos que tiene rutas digitalizadas y también se intenta que en las empresas de inserción se organice la actividad de manera que replique puestos de trabajo en el mercado laboral. "Esto nos va a facilitar la inserción de las personas que trabajan con nosotros", ha informado Yagüe.

El digitalizar los vehículos permite que luego esas personas también puedan acceder a puestos de trabajo de reparto, de recogida, de logística. Una vez que el material llega a las naves se envía a recicladores autorizados dentro de España. En concreto, a la Fundación Formación y Trabajo en Barcelona y a Copera.

Estas dos entidades forman parte de Cáritas, igual que uno de los socios de la UTE, y el resto de ropa a otros posibles recicladores autorizados.

Allí se clasifica la ropa en reutilizable, que el 46 por ciento; reciclable, que llega al 45 por ciento y una porción, la minoritaria, que es residuo, el 9 por ciento, "no tiene otro tipo de uso porque está sucia o mojada".

La ropa reutilizada después se vuelve a enviar localmente para distribuirla a través de los espacios comerciales como Moda re-, donde también se tría una parte de la ropa que se recoge para luego venderla en estas tiendas.

UTE DE RECOGIDA TEXTIL EN ZARAGOZA

Las dos empresas de inserción que forman parte de la UTE que gestiona la recogida textil en Zaragoza, A Todo Trapo-A Ropa2, cuentan con más de 12 años de experiencia en este sector. Desde 2019 se realiza esta actividad, con un impacto de más de 2.125 toneladas el año pasado --por las 1.546 de 2018--, una de las más destacadas en España, aunque lejos de los registros europeos.

Las empresas dedicadas a la recogida y gestión textil permite vincular el cuidado del medioambiente con la inserción socio-laboral de personas en situación de exclusión o vulnerabilidad social.

Además, la actividad permite cubrir necesidades de vestido como las 1.396 familias derivadas desde el Ayuntamiento de Zaragoza, Cáritas Diocesana de Zaragoza y otras entidades sociales de la ciudad para la entrega social de ropa.

Hasta 145.131 prendas de ropa se reutilizan localmente en venta minorista o entrega social en los establecimientos y/o eventos, como las tiendas Moda re- de la calle Royo y la plaza del Portillo; además del corner Moda re- en los hipermercado Alcampo de Los Enlaces, Utrillas y Utebo; en el Espacio aRopa2, de la calle Benjamin Franklin; en ferias y mercadillos en los que además se cumple el objetivo de la sensibilización social y medioambiental.