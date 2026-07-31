La campaña extraordinaria de asfaltado intensifica su actividad con el inicio del mes de agosto

Obras de asfaltado en Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza continúa con la campaña extraordinaria de asfaltado, una actuación independiente y complementaria a la Operación Asfalto Verano 2026, cuya ejecución principal está prevista para mediados de agosto. La planificación prevista para la actual semana ha sufrido algunas modificaciones debido a la nueva ola de calor de estos días.

Así, este viernes aún continuarán trabajos en Gómez de Avellaneda (entre Sor Juana de la Cruz y Rosalía de Castro); María Zambrano (entre Nicolás Guillén e Ildefonso Manuel Gil); y el Camino de la Linde (a la altura del Camino de Casetas, en Garrapinillos).

En días próximos, se prevé que el asfaltado extraordinario llegue en primer lugar a la Avenida Santa Isabel, entre la rotonda de la Z-40 y Calle Salvador Valiente Aznar (ambos sentidos) del 3 al 4 de agosto. Se garantizará un carril de circulación dando paso alternativo con señalistas y se cortarán puntualmente las calles: Camino de los Silos, Julio Palacios, Báscula, Juventud, Cenia y Damián Borobia.

También a la Avenida de Madrid --número del 32 al 40--, entre Ricardo Monterde y Añoa del Busto (sentido salida ciudad), del 3 al 4 de agosto. Se garantizará un carril de circulación.

A la Avenida de Madrid-Paseo Calanda: Entre Pedro de Luna y Calanda (ambos sentidos), del 3 al 5 de agosto. Se garantizará un carril de circulación en sentido Vía Hispanidad. Se cortará el sentido entrada ciudad y, de manera puntual, el acceso a Nuestra Señora de Bonaria y la incorporación desde Antonio Sangenis.

Además, se trabajará en la Calle Rioja, entre Lastanosa y San Antonio Abad (sentido Avenida Navarra), del 4 al 5 de agosto. Se cortará el carril bici en el tramo, se garantizará un carril de circulación y, puntualmente, se cortarán las calles San Antonio Abad, Julián Ribera y Emilio Celso Ferreiro. Prohibido estacionar frente a los números 22 y 24 (sentido Univérsitas).

La calle Cejador Frauca será cortada entre los paseos Renovales y Ruiseñores, del 5 al 6 de agosto. Estará prohibido estacionar en todo el tramo y en 25 metros a ambos lados de la Calle Jilgueros próximos a la vía.

Y la calle Melilla, entre el número 5 y Joaquín Sorolla, del 5 al 6 de agosto. Se garantizará un carril de circulación dando paso alternativo con señalistas. Prohibido estacionar en todo el tramo (ambos lados).

Otros lugares de actuación serán el Paseo de los Reyes de Aragón: A la altura del nº 21, del 5 al 6 de agosto. Puntualmente se cortará la calle; la calle Ibón de Anayet: A la altura de Lagos de Coronas, del 5 al 7 de agosto. Se cortará puntualmente la vía y se garantizará un carril para circular en ambos sentidos de Lagos de Coronas mediante señalistas. Prohibido estacionar 20 metros a ambos lados (espiga) próximos a Lagos de Coronas.

Y Vía Hispanidad, a la altura del Camino del Pilón, del 6 al 7 de agosto. Se garantizará un carril de circulación en la Avenida Logroño tanto hacia Avenida Navarra como hacia Via Hispanidad y se cortará puntualmente la salida del Camino del Pilón. Estará prohibido estacionar en Oscar Llanos entre Ibón de Labaza y Camino del Pilón.

Por último, el Camino del Centro Municipal de Protección Animal (Polígono Empresarium): Desde Calle del Romero, el 7 de agosto. Se cortará el camino.

SAGASTA CON BASILIO PARAÍSO

Finalizada la ocupación de estos días a la altura del nº 2 en sentido Paseo de Cuéllar, la obra se traslada al sentido contrario. Para continuar con los trabajos de conexión de un sumidero a su pozo de registro, el lunes 3 de agosto se ocuparán tres carriles de Sagasta (sentido Plaza Paraiso, justo antes del cruce) entre las 08,30 y las 14,00 horas, garantizando el paso del tráfico rodado únicamente por el carril derecho (que permitirá también continuar recto). La obra continuará hasta el 12 de agosto, pero el resto del tiempo previsto habrá libres dos carriles de circulación.

AVANCE AVENIDA VALENCIA

Ya han comenzado nuevas fases de trabajo en la reforma integral de la avenida de Valencia, un gran proyecto urbanístico de transformación cuya finalización está prevista para principios de 2027.

Para llevar a cabo los complejos cruces de servicios subterráneos y la pavimentación en la confluencia de la Avenida de Valencia con las calles Lérida y Fueros de Aragón, desde las 9.30 horas del pasado 23 de julio y durante un periodo aproximado de tres meses se mantiene la siguiente ordenación temporal:

En cuanto a la ocupación viaria, quedará inutilizado parcialmente el cruce de Avenida de Valencia con Lérida y del tramo de la calle Fueros de Aragón comprendido entre la Avenida de Valencia y el número 20.

Como itinerarios garantizados, se asegura el tráfico pasante desde la calle Lérida a través de la calzada situada frente al portal nº 15 de Fueros de Aragón. Asimismo, el acceso residencial y de servicios a esta última permanece habilitado desde la Calle Lorente.

OTRAS OBRAS EN MARCHA

Además de los puntos ya citados, informamos de otras afecciones previstas a partir de la próxima semana:

La Carrera del Sábado: continuando con las obras del Río Huerva, y para renovar la tubería de abastecimiento, del 3 al 24 de agosto se cortará esta vía entre las calles Sevilla y Juan Pablo Bonet, y se ocupará parcialmente la calzada desde el número 4 a la calle Sevilla, garantizando el paso de vehículos hasta esta última. Se prohibirá estacionar en dos tramos de Juan Pablo Bonet próximos a los números 4 y 7, respectivamente.

La calle Predicadores, del 3 al 8 de agosto, para reparar el pavimento en las bandas podoctáctiles transversales (que ayudan a las personas con discapacidad visual), será necesario cortar la vía, en diferentes días, a la altura de los números 56, 60 y 78 de esta calle. Durante estos cortes, Predicadores quedará en fondo de saco y doble sentido de circulación para los badenes afectados, bien desde el cruce con Pedro Dosset o desde Postigo de Ebro.

La calle Dosset invertirá temporalmente su sentido habitual de circulación entre Predicadores y San Blas. Finalmente, indicamos que el acceso a la calle Predicadores desde la calle Manifestación únicamente se permitirá a los badenes y al Hotel.

También la calle Manifestación: En este caso, con el objetivo de reparar el pavimento en el cruce con Murallas Romanas, a partir del lunes se ocupará la calzada, por fases, estableciendo prioridad de paso con señalización vertical, lo que garantizará ambos sentidos de circulación.

La calle Tomás Zumalacárregui: Continuando con la renovación de la tubería de abastecimiento, desde hoy viernes y hasta el 17 de agosto se cortará la calle entre Arzobispo Domenech y Gil de Jasa, quedando en fondo de saco y doble sentido de circulación para los badenes afectados desde una u otra, en función de los trabajos. SE mantienen las prohibiciones de estacionamiento que ya había en este entorno.

La calle Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles: Para pavimentar y adecuar la acera del lado de los números impares entre el badén del nº 3 y Vía Hispanidad (Nuevo Centro Cívico Hispanidad), del 3 de agosto al 2 de octubre se ocupará la acera (señalizando un paso peatonal provisional a la altura del baden del nº 3 y desviando a los peatones por la acera opuesta) y la zona de estacionamiento anexa (prohibiendo el estacionamiento en el tramo).

Además, continúa a reparación de una acometida de vertido en el número 1 de la calle Maestro Mingote, con finalización prevista el 7 de agosto; una renovación de tubería de abastecimiento en Alfred Nobel, junto a las calles Madre Barat y Vía Hispanidad, ocupando un carril de circulación; y la renovación de aceras en calle Concordia, que sigue cortada aunque los garajes tienen su acceso coordinado desde la calle Solidaridad.