La campaña de final de año de Ibercaja bonifica hasta el 7% los traspasos de planes de pensiones

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja ha lanzado su nueva campaña de planes de pensiones para 2025, manteniendo un año más la bonificación más competitiva del mercado, hasta un 7%, para el traspaso desde otras entidades a planes de pensiones individuales del Banco.

Los planes de pensiones permiten constituir un ahorro que complemente los ingresos futuros, con la finalidad de hacer frente a las necesidades en el momento de la jubilación o en situaciones de desempleo, dependencia, incapacidad, enfermedad grave y fallecimiento.

Ibercaja es una entidad especializada en la gestión global del ahorro y ofrece un acompañamiento experto a la hora de generar un capital para la jubilación.

BONIFICACIONES

Como novedad de esta campaña, la entidad no exige importe mínimo de traspaso y tampoco limita el máximo de bonificación, que se percibe mediante abono en cuenta de forma anticipada.

De este modo, para los traspasos a planes de pensiones individuales de Ibercaja mixtos y de renta variable, el partícipe puede obtener un abono en cuenta del 7% con compromiso de permanencia de 10 años.

Por otra parte, aquellos clientes que adquieran un compromiso de permanencia de nueve años se podrán beneficiar de un abono del 6%; un 5% en caso de un compromiso de ocho años; un 3% para un compromiso de seis años; y un 2% si la permanencia es de cuatro años.

En el caso de los traspasos a planes de pensiones individuales de renta fija, de cualquier importe, el partícipe puede obtener un 1,5% de incentivo, con un compromiso de permanencia de cinco años, siempre que traspase a uno de los planes de renta fija incluidos en esta promoción.

Los clientes que quieran beneficiarse de estas bonificaciones deberán realizar el traspaso desde otra entidad antes del 23 de enero de 2026.

PARA LOS AUTÓNOMOS

Los autónomos o trabajadores por cuenta propia disponen de una promoción específica, vigente también hasta el próximo 23 de enero de 2026. Así, Ibercaja les ofrece escoger entre dos porcentajes de abono: un 1% si optan por una permanencia de cuatro años y un 2% si optan por una permanencia de siete años.

Al igual que sucedía con los planes de pensiones individuales, Ibercaja no establece un límite máximo para esta bonificación, que también será abonada en cuenta de forma anticipada.

Para acceder a este beneficio, los autónomos pueden traspasar saldos desde otras entidades a sus planes de pensiones para autónomos de Ibercaja, con un importe mínimo de 3.000 euros, o bien optar por la nueva contratación de un Plan de Pensiones para Autónomos y realizar una aportación extraordinaria inicial de, al menos, 1.000euro.

La gestora de planes de pensiones de Ibercaja, una de las pioneras en ofrecer esta tipología de planes de pensiones, cuenta con el Plan Autónomos Ibercaja Crecimiento, con perfil inversor moderado, y el Plan Autónomos Ibercaja Equilibrado, de perfil conservador. Ambos productos, que pueden contratarse por cualquier autónomo o trabajador por cuenta propia, permiten a este colectivo de trabajadores acceder a las mayores ventajas fiscales que ofrecen los planes de empleo, ya que pueden incrementar sus aportaciones anuales, así como su desgravación hasta los 5.750 euros, frente a los 1.500 euros de límite establecido para los planes de pensiones individuales.

Tras dos años de vida, estos planes de pensiones de empleo simplificados para autónomos de Ibercaja ya cuentan con más de 3.000 partícipes y un patrimonio cercano a 21 millones de euros.

ENTIDAD REFERENTE EN AHORRO FUTURO

Ibercaja Pensión gestiona más de 8.300 millones de euros en planes de pensiones, más de 300.000 partícipes y cuenta con una cuota de mercado del 6,15%. Ocupa el cuarto puesto entre las gestoras por patrimonio administrado en planes de pensiones y el tercero en planes de empleo. Administra dos de los diez planes de empleo más grandes de país.

Además, a cierre de septiembre de 2025, Ibercaja volvió a ocupar posiciones destacadas dentro de los rankings sectoriales de rentabilidad. Así, varios de sus planes individuales se sitúan en los primeros puestos del ranking sectorial de Inverco, destacando el plan Ibercaja Pensiones Horizonte 2030, que ocupa el segundo puesto a 1 año y el plan Ibercaja de Pensiones I Renta Fija, que se sitúa en cuarta posición en rentabilidad a 1 año y en quinta posición a tres años, en ambos casos dentro de los 30 planes más grandes del sector en la categoría renta fija a largo plazo a la que pertenecen.

En el caso de los planes de pensiones de empleo, la gestora administra uno de los tres planes más rentables a 1 año, dentro de los diez más grandes del sector por patrimonio, de acuerdo con los datos publicados por Inverco a cierre de septiembre. En particular, el plan de pensiones de empleados de Ibercaja acumuló un 5,85% de rentabilidad a un año.

Además, el Plan de pensiones Ibercaja Autónomos Equilibrado destaca entre los planes de autónomos de perfil conservador como el más rentable a un año a cierre de septiembre, con una rentabilidad del 5,93%.

Ibercaja Pensión ha sido reconocida nuevamente este año en la edición de los Premios Expansión-AllFunds Bank como Finalista a Mejor Gestora de Fondos de Pensiones por novena vez consecutiva (y ganadora en cuatro de estas ocasiones). En esta ocasión, además, el Plan de Pensiones Ibercaja Pensiones Dividendo Global, FP ha resultado premiado dentro de los premios cuantitativos como*Mejor Plan de Pensiones de Renta Variable Europa.