Campaña intensiva de asfaltado para 19 avenidas y calles de la ciudad con una inversión de 800.000 euros

Trabajos de mejora del firme en San Vicente de Paúl. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza emprenderá a partir de este lunes 20 de julio una campaña intensiva de asfaltado, dentro de las operaciones ordinarias que el Ayuntamiento ejecuta a lo largo del año de forma independiente a los trabajos de conservación de viales y a las operaciones extraordinarias como la de verano.

En este caso, "serán 19 avenidas y calles, repartidas en 9 distritos urbanos, en las que se invertirán 800.000 euros para renovar el firme de 36.947 metros cuadrados", ha detallado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

Durante tres semanas, del 20 de julio hasta el 7 de agosto, las máquinas irán fresando y asfaltando viales en Torrero, San José, La Almozara, Actur Rey Fernando, El Rabal, Delicias, Santa Isabel, Universidad y Casablanca.

Entre las mayores actuaciones, en cuanto a metros cuadrados renovados, está la avenida América con 5.344 metros cuadrados y la avenida Cuarta Avenida con 4.849 metros cuadrados, ambas en Torrero, la avenida de Santa Isabel con 4.583 metros cuadrados, la avenida de Puerta Sancho en La Almozara con 3.766 metros cuadrados, y la avenida de María Zambrano en Actur Rey Fernando con 2.496 metros cuadrados.

El listado de viales se completa con actuaciones en la calle Zafiro y el Camino de la Protectora (Torrero); avenida San José y calle Melilla (San José); avenida Gómez de Avellaneda y el Camino de la Peseta (Actur Rey Fernando); calles Joaquín Numancia, María Blasco, Salvo Puerto y avenida Cataluña (El Rabal); avenida de Madrid y calle Rioja (Delicias); calle Cejador Frauca (Universidad); y paseo Reyes de Aragón (Casablanca).

La primera semana, del 20 al 24 de julio, las máquinas trabajarán en la avenida Cuarta Avenida, la calle Zafiro, la avenida de San José, el Camino de la Peseta, la avenida de María Zambrano y la avenida de Puerta Sancho.

"Estos planes de choque ordinarios se suman a la gran Operación Asfalto Verano que este año invertirá 1,2 millones de euros para asfaltar más de 26.000 metros cuadrados en 36 calles repartidas de forma equitativa por 14 distritos de la ciudad, garantizando que las mejoras lleguen a todos los rincones de Zaragoza", ha recordado Víctor Serrano.

De hecho, está previsto que después de la campaña que comienza este lunes se pueda preparar todo para la operación extraordinaria estival.

"La concentración de la inmensa mayoría de estas actuaciones de asfaltado durante el periodo estival responde a una planificación estratégica diseñada expresamente para minimizar el impacto en el día a día de los ciudadanos. Aprovechamos los meses de verano, cuando el flujo de tráfico se reduce de forma drástica por las vacaciones y el parón escolar, para acometer estas mejoras esenciales con las menores molestias posibles para los vecinos y para el funcionamiento del transporte público", ha explicado Serrano.

En este sentido, el consejero ha recordado que la renovación del firme requiere necesariamente cortes parciales de las vías o de sus carriles que, en cualquier otra época del año, generarían mayores retenciones y afecciones a la movilidad urbana.

Además, Serrano ha añadido un factor técnico decisivo a esta planificación: las altas temperaturas y la ausencia de precipitaciones, propias del verano zaragozano, "facilitan el trabajo con las mezclas asfálticas, garantizando un mejor sellado, un secado más rápido y, en definitiva, una mayor durabilidad y calidad del pavimento resultante".

El consejero ha enmarcado esta campaña intensiva dentro de la política municipal del Gobierno que lidera la alcaldesa Natalia Chueca, subrayando que la inversión en la renovación de las calles es una absoluta prioridad de gestión.

Este equipo de Gobierno cree firmemente en la conservación, el mantenimiento preventivo y la mejora constante de nuestras infraestructuras básicas. No solo estamos transformando la ciudad con grandes proyectos estratégicos, sino que cuidamos al máximo el espacio público que los zaragozanos pisan, conducen y utilizan cada día en sus barrios", ha aseverado el titular de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda.

Uno de los pilares fundamentales de esta estrategia, según ha defendido Serrano, es la garantía de seguridad vial que proporcionan estos trabajos.

"La reparación proactiva de baches, fisuras y hundimientos previene accidentes, mejora el agarre de los vehículos y facilita una circulación mucho más segura para autobuses, coches, motocicletas y vehículos de movilidad personal", ha recordado Serrano.

Asimismo, el consejero ha destacado que la aplicación de los nuevos materiales asfálticos contribuye de manera notable a la reducción de la contaminación acústica provocada por la rodadura de los neumáticos, mejorando el confort sonoro en las calles y el descanso en los hogares.

Finalmente, Serrano ha querido agradecer de antemano la paciencia y comprensión de los vecinos y comerciantes ante las inevitables molestias que acarrean las máquinas:

"El esfuerzo y la pequeña incomodidad, que dura dos o tres jornadas en cada calle, entre el fresado y el asfaltado, se traducen en una mayor tranquilidad, en seguridad y en calles en óptimas condiciones", ha concluido Serrano, reiterando el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza de mantener una inversión sostenida y expansiva a lo largo de todo el mandato para consolidar una escena urbana de la máxima calidad.