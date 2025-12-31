El campus de Huesca y las mujeres empresarias de la provincia impulsan nuevas iniciativas por la igualdad de género

Archivo - Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El campus universitario de Huesca y la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Huesca impulsan nuevas iniciativas para favorecer la igualdad de género.

Entre estas iniciativas destaca el lanzamiento del Premio AMEPHU al Mejor Trabajo de Fin de Grado o de Fin de Máster con Perspectiva de Género para estudiantes de las facultades y escuelas oscenses.

Esta distinción busca reconocer trabajos académicos que, con independencia de su área de conocimiento, analicen problemáticas o situaciones desde una mirada de género, fomentando así la producción de conocimiento socialmente relevante y el impulso de trayectorias académicas comprometidas con la equidad.

El premio está dirigido al alumnado del campus de Huesca que haya defendido su TFG o TFM entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. La dotación consiste en 300 euros y un diploma acreditativo.

Quienes deseen participar deben presentar --antes de las 24.00 horas de esa última fecha-- la documentación requerida --TFG o TFM, solicitud y carta de motivación--, al Vicerrectorado del Campus de Huesca a través del registro telemático 'https://regtel.unizar.es'.

Con esta iniciativa, ambas entidades refuerzan su compromiso con la igualdad y con la promoción de investigaciones que contribuyan a avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.