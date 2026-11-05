El Canal de Aguas Bravas de Zaragoza recupera el piragüismo con una competición de ámbito nacional e internacional

El concejal delegado de Deportes, Félix Brocate; el presidente de la Federación Aragonesa de Piragüismo, Manuel Palacín; y la CEO del Grupo Océano Atlántico, empresa concesionaria del Canal de Aguas Bravas, Meritxell Laborda. - DANI MARCOS

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Canal de Aguas Bravas del Parque del Agua Luis Buñuel volverá a acoger competiciones oficiales de piragüismo el próximo fin de semana, 14 y 15 de noviembre, con la celebración del Campeonato de Aragón y Open Zaragoza de Slalom Olímpico, el Slalom Short Open y la III Prueba de Rafting Sprint de la Liga Aragonesa de Rafting 'Gran Premio Turismo de Aragón'.

El evento supone la recuperación de la actividad deportiva en una instalación emblemática del legado de la Expo 2008, que recupera su actividad después de años en desuso.

Esta prueba se ha presentado en el Ayuntamiento de Zaragoza por el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate; el presidente de la Federación Aragonesa de Piragüismo, Manuel Palacín; y la CEO del Grupo Océano Atlántico, empresa concesionaria del Canal de Aguas Bravas, Meritxell Laborda.

La cita deportiva cuenta ya con 442 deportistas inscritos y 378 embarcaciones, pertenecientes a 26 clubes de ocho comunidades autónomas (Madrid, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra y Aragón) y Portugal.

Esta participación confirma el atractivo de la convocatoria, que reunirá a palistas de distintos puntos de España y del país vecino en el regreso de las grandes competiciones de aguas bravas a Zaragoza. El plazo de inscripción para los clubes finaliza el viernes 6 de noviembre a las 23.59 horas.

INVERSION

La recuperación de esta infraestructura constituye uno de los principales hitos de la cita deportiva. El Ayuntamiento de Zaragoza ha invertido aproximadamente 180.000 euros en la puesta en marcha del Canal de Aguas Bravas, recuperando su funcionalidad para la práctica deportiva después de años en desuso.

A esta inversión municipal se suma el compromiso de la empresa concesionaria de destinar 530.000 euros a distintas actuaciones vinculadas a la puesta en marcha de la instalación y sus espacios asociados, entre ellas la adquisición de embarcaciones y material para la navegación en aguas bravas y tranquilas, así como la reforma de los bajos de la Torre del Agua y del quiosco embarcadero.

El canal, situado en el Parque del Agua Luis Buñuel, cuenta con un recorrido de 314 metros, obstáculos móviles y grandes piedras que permiten configurar trazados técnicos para la práctica del piragüismo de aguas bravas. Su recuperación devuelve a Zaragoza un espacio singular para el entrenamiento, la competición y el aprendizaje de estas disciplinas.

TRES MODALIDADES DE COMPETICIÓN EN UN FIN DE SEMANA

El programa reunirá distintas modalidades de piragüismo y rafting durante tres jornadas, con entrenamientos libres el viernes 13 de noviembre, de 15.00 a 18.00 horas, y el sábado 14, de 9.00 a 11.45 horas, antes del inicio de las competiciones oficiales.

La III Prueba de Rafting Sprint de la Liga Aragonesa de Rafting 'Gran Premio Turismo de Aragón' abrirá la competición el sábado a las 12.00 horas. La prueba se disputará en formato Head to Head, con enfrentamientos directos entre equipos sobre un recorrido de 350 metros y embarcaciones R4, con cuatro integrantes.

Ese mismo día, de 15.00 a 18.00 horas, se celebrará el Slalom Short Open Zaragoza, una modalidad rápida y técnica sobre un recorrido de entre 80 y 120 metros, en las categorías individuales de kayak K1 y canoa C1.

El domingo, de 09.00 a 14.00 horas, llegará el turno del Campeonato de Aragón y Open Zaragoza de Slalom Olímpico, la prueba principal del fin de semana. Los participantes afrontarán un trazado técnico de unos 200 metros con hasta 25 puertas que deberán superar siguiendo el recorrido establecido.

La competición está abierta a las categorías cadete, juvenil, sénior y veterana, tanto masculina como femenina, mientras que los deportistas infantiles podrán participar como abridores de las pruebas.

FIGURAS DEL PIRAGÜISMO OLÍMPICO Y MUNDIAL

La competición contará con la presencia de destacados representantes del piragüismo español, entre ellos cuatro deportistas de la selección nacional con importantes resultados internacionales: Pau Echaniz, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024; Miquel Travé, diploma olímpico en París y campeón del mundo de C1 en 2026; Miren Lazkano, medallista de bronce mundial en Kayak Cross en 2026, y Manuel Ochoa, olímpico en París 2024 y ganador de una prueba de la Copa del Mundo de Kayak Cross en 2026.

PROYECCIÓN DEPORTIVA Y TURÍSTICA PARA ZARAGOZA

La Federación Aragonesa de Piragüismo organiza el evento en colaboración con la Real Federación Española de Piragüismo, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Grupo Océano Atlántico.

La cita contribuye a recuperar el protagonismo del Parque del Agua y a proyectar Zaragoza como destino para la celebración de competiciones y actividades vinculadas al turismo deportivo. Esta convocatoria se enmarca en la apuesta de la ciudad por el deporte y por la atracción de acontecimientos deportivos de ámbito nacional e internacional, dentro de su camino como Capital Europea del Deporte 2027.