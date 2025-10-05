Canales (PSOE) considera que "lo que está haciendo el PP en Aragón es más ultra que las políticas negacionistas de Vox"

ZARAGOZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista Lorena Canales ha criticado las "políticas ultras y negacionistas" que está haciendo el PP en España, en Aragón y en Zaragoza. Se ha referido a la supresión de los puntos violeta que ha propiciado la alcaldesa de la capital aragonesa.

"Suprimir o cambiar el nombre de los puntos violeta es comprar el negacionismo de VOX y al al final lo que está haciendo el PP es ser más ultra que los propios de VOX", ha dicho Canales.

La diputada socialista ha explicado que se ha presentado una iniciativa en las Cortes de Aragón para rechazar cualquier discurso negacionista de VOX y mantener la denominación de los puntos violeta, que son "un punto identificativo de la violencia machista". "Si el PP no es consciente a estas alturas de que el machismo existe, tenemos un verdadero problema", ha dicho.

Y ha añadido que el PP y Natalia Chueca "nos van a tener enfrente en esta cuestión que es una línea roja". Ha destacado el trabajo y labor de los colectivos feministas y ha añadido que "las políticas de los gobiernos socialistas y progresistas, hemos sido los que hemos hecho avanzar este país en derechos para las mujeres y ni Chueca, ni el PP, ni Vox, van a conseguir que demos un paso atrás".

La iniciativa socialista busca conseguir apoyos para reafirmar públicamente el compromiso con los puntos violeta y pide impulsar un plan autonómico de refuerzo de estos puntos en coordinación con ayuntamientos y comarcas, además de promover campañas de sensibilización que visibilicen la violencia machista y el papel de los puntos violeta.