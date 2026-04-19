La Canfranc-Canfrac en premiada por la RFEA como Mejor Organizador de Trail Running 2025

El alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, y el director técnico de la prueba altoaragonesa, Álex Varela, posan con el Premio al Mejor Organizador de Trail Running 2025 en la Gala del Atletismo Español 2025 celebrada este sábado en Oviedo. - CANFRANC-CANFRANC 2026

ZARAGOZA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Canfranc-Canfranc ha sido distinguida con el premio al Mejor Organizador de Trail Running 2025 en la Gala del Atletismo Español celebrada este sábado en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

El galardón fue también un reconocimiento al Campeonato del Mundo de Montaña y Trail Running celebrado en la localidad oscense el pasado mes de septiembre, que ya se considera uno de los grandes hitos en la historia de esta disciplina.

Junto a otras pruebas en el calendario nacional, la Federación destaca que la competició Canfranc-Canfranc "refleja el alto nivel del calendario nacional, con reuniones y pruebas que destacan tanto por sus resultados deportivos como por su capacidad organizativa, y consolida a España como uno de los referentes internacionales en el atletismo".

El alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, ha señalado que el premio concedido por la Real Federación Española de Atletismo "es un reconocimiento a un momento, pero también a una trayectoria. La Canfranc-Canfranc comenzó hace 19 años como una prueba humilde, casi como un sueño. La celebración del Mundial el pasado año fue el brillante colofón a un largo camino que no siempre ha sido fácil. Ahora tenemos nuevos retos por delante y este premio es, sin duda, un estímulo para seguir".

Sánchez ha querido hacer extensible el galardón "a todos nuestros vecinos y vecinas, pues sin su apoyo desinteresado hubiera sido imposible ni celebrar la Canfranc-Canfranc durante casi dos décadas ni aspirar a albergar el Campeonato del Mundo y llevarlo adelante de una manera tan exitosa".

En este sentido, volvió a recordar que "nuestra localidad puede ser un ejemplo para otras poblaciones de la España rural porque hemos demostrado que con esfuerzo, trabajo e ilusión se pueden conseguir objetivos ambiciosos".

Alex Varela, que recibió el galardón de manos del exatleta montisonense Álvaro Burrel, se expresó también en esta línea y recordó que "Canfranc ha demostrado en todos estos años que es uno de los grandes templos mundiales del Trail running. Tenemos unas montañas magníficas y un equipo de voluntarios que con ilusión y experiencia hace posible cada año que una pequeña localidad del Pirineo pueda recibir a cerca de 2.000 atletas".

Este año la Canfranc-Canfranc se celebrará del 11 al 13 de septiembre y ya hay cientos de corredores registrados. Toda la complicada logística está en marcha y de nuevo se espera que la localidad pirenaica se convierta por unos días en el centro del Trail running mundial.