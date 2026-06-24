El cantautor Santiago Auserón, Premio de las Letras Aragonesas 2025

Archivo - El artista Santiago Auserón. - ORQUESTA REINO DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Aragón ha concedido este miércoles, 24 de junio, el Premio de las Letras Aragonesas 2025 al cantautor Santiago Auserón Marruedo.

El jurado del premio, que lo ha concedido por unanimidad, destaca "su contribución al mundo literario como letrista y escritor, con especial atención al verso cantado, de marcada proyección internacional y de calado popular, así como sus valiosas aportaciones de carácter filosófico y musical".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la vicepresidenta, Mar Vaquero, ha puesto de relieve la "gran contribución" de Auserón a la cultura y su "gran proyección internacional" por sus "valiosas aportaciones" intelectuales.

El Premio de las Letras Aragonesas tiene por objeto distinguir a aquellas personas, instituciones o entes aragoneses cuya labor continuada o de especial notoriedad e importancia en las áreas de la creación e investigación literaria constituya un modelo y testimonio ejemplar para la sociedad aragonesa.

En este caso, la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores propuso la candidatura del cantante, que ha sido aceptada por unanimidad del jurado.

Santiago Auserón es un referente de la cultura popular, a través de la música y la poesía. Es artista, doctor y docente, dos facetas menos conocidas en su trayectoria.

Además, el cantante ha publicado distintos libros que son un referente en el mundo de la cultura y que reivindican el mestizaje cultural. La concesión de este reconocimiento abre el premio a la diversidad, a una visión amplia de la literatura, al verso cantado como un poemario.

También conocido como Juan Perro, Santiago Auserón (Zaragoza, 25 de julio de 1954) es cantante, compositor, escritor y filósofo. En 2011 recibió el Premio Nacional de las Músicas Actuales y en 2022 fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, ambos concedidos por el Ministerio de Cultura.

Es Hijo Predilecto de la ciudad de Zaragoza y también ha recibido el Premio Cálamo 'Otra mirada 2012' por su obra 'El ritmo perdido', que otorga la librería zaragozana Cálamo.

Licenciado en Filosofía (1972-1977) por la Universidad Complutense de Madrid, fue posteriormente alumno (1977-1978) de la Université Paris VIII --conocida como Centre Universitaire de Vincennes--, bajo la dirección de Gilles Deleuze.

El 5 de octubre de 2015, a los 61 años, fue nombrado doctor en Filosofía con nota de sobresaliente por la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, defendiendo su tesis 'Música en los fundamentos del lógos', una investigación sobre la música griega antigua y el origen de la filosofía.

Auserón ha centrado gran parte de su interés como investigador en las relaciones entre filosofía y música, tema al que ha dedicado varias publicaciones, como 'La imagen sonora' (Episteme, 1998) o 'El ritmo perdido' (Península, 2012).

RADIO FUTURA

Fue fundador y líder del grupo Radio Futura, entre 1979 y 1992, con el que cosechó una exitosa carrera. La banda fue uno de los grupos fundamentales de la Movida madrileña y sigue siendo considerado como uno de los mejores grupos de rock españoles de todos los tiempos.

En 1993 inició su carrera en solitario, como Juan Perro, experimentando con multitud de estilos, como intérprete y como productor, como el son cubano, la música africana, el rock clásico de los 50 o el jazz.

Desde 1997, publica artículos sobre música, arte y pensamiento en diarios y revistas especializadas. Ha impartido conferencias sobre la nueva música popular en País Vasco y Madrid, y otras de contenido filosófico y musical en universidades de Madrid, Granada y Valencia.