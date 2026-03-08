La capilla sur de la ermita de Salas de Huesca, una de las mejoras del Plan de Patrimonio Eclesiástico de la DPH

Vista general de la ermita de Salas de Huesca, cuya capilla sur ha sido restaurada por la DPH - DPH

HUESCA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La institución provincial y la Diócesis de Huesca continúan con su labor conjunta de conservación de diversos templos del Alto Aragón a través del Plan de Patrimonio Eclesiástico, dotado con 600.000 euros anuales, aportados al 50% por ambas organizaciones.

Este programa pone el interés en monumentos de especial valor histórico o que requieran algún tipo de intervención prioritaria como ha sido el caso del santuario de Nuestra Señora de Salas y de la Huerta de Huesca, donde la actuación de 33.480 euros ha servido para frenar el deterioro de la capilla sur y dejarla estable y sin filtraciones.

La ermita de Salas es una pieza clave del patrimonio religioso del sur de la capital del Alto Aragón, que cuenta con su propia Cofradía y a la que tienen gran devoción los hortelanos. Cada primer domingo mayo se celebra una romería muy concurrida.

La intervención realizada ha servido para frenar el deterioro evidente de la capilla sur, donde las humedades en la bóveda habían ido en aumento hasta llegar al punto de comprometer la estabilidad del espacio.

El estudio técnico previo confirmaba que la cubierta sufría deformaciones estructurales, presentando un agujero a causa de la rotura de una viga.

Por ello, la actuación ha sido integral, incluyendo la sustitución completa de la cubierta de la capilla, corrigiendo las inestabilidades y simplificando su geometría.

Tras reponer la techumbre, se ha procedido a la restauración de la bóveda interior, reparando los desperfectos con yeso y repintando con los mismos tonos ya existentes en la capilla.

Con esta intervención, la Diputación Provincial de Huesca y el Obispado continúan su compromiso con la conservación del patrimonio religioso, actuando en parroquias, ermitas e iglesias, que son lugares de referencia para las comunidades locales y parte fundamental de la identidad de la provincia del Alto Aragón.

Al igual que la Diócesis de Huesca, las de Barbastro-Monzón y la Diócesis de Jaca, cuentan con 200.000 euros anuales para las diversas actuaciones de cada zona.