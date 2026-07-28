La capital aragonesa activa este miércoles la alerta naranja del Plan Municipal de Emergencias por el calor

Las piscinas municipales reducirán el precio de la entrada individual y los voluntarios de Protección Civil vigilarán los parques y espacios abiertos. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza activará la alerta naranja del Plan Municipal de Emergencias por ola de calor esta madrugada (la noche del martes 28 al miércoles 29 de julio), ante las altas temperaturas que se esperan en la ciudad en los próximos días.

Esta será la cuarta ola de calor que afecta a la capital aragonesa y que obliga a activar una vez más el plan después de los últimos episodios registrados desde junio, cuando el Consistorio puso en marcha las medidas necesarias para que la población pudiera protegerse mejor del calor y prevenir sus consecuencias.

La previsión para este episodio de calor es activarlo este miércoles 29 de julio a las 00.01, es decir en la madrugada del martes 28 al miércoles 29, hasta el 2 de agosto a las 23.59 horas, si bien podría modularse o prolongarse más días en función del pronóstico que se vaya confirmando para las siguientes jornadas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el termómetro alcanzará en lo que quedará de semana máximas de 40º grados, e incluso podría llegar a los 42º y mínimas de 23º, con una sucesión de días extremadamente calurosos y noches tropicales.

PISCINAS Y 60 REFUGIOS CLIMÁTICOS

Entre las medidas adoptadas para estos casos, se reduce el precio de la entrada individual de las piscinas municipales, siempre que se adquiera en taquilla.

El coste pasará de 4 euros a 2,5 euros en caso de los adultos; de 2,70 a 2 euros para menores de edad; y de 2,60 a 2 euros para mayores de 65 años y pensionistas. Además, el Ayuntamiento dispone de una red municipal de refugios climáticos, que pone a disposición de la la población más sensible espacios en los que poder cobijarse en los momentos en los que el calor pueda ser, incluso, un riesgo para la salud.

A los centros de convivencia de personas mayores y los centros cívicos de la ciudad se suman, entre otros edificios municipales, la sede de la Oficina de Medio Ambiente en Casa Jiménez. Asimismo, las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza son también espacios en los que refugiarse, en sus horarios de apertura, mientras se hace uso de sus diferentes propuestas y actividades.

En total, son más de 60 equipamientos municipales, de diferente tipo, que están disponibles en su horario de apertura para que la ciudadanía que lo desee pueda resguardarse del calor. Ya se han señalizado los accesos a estos refugios, para darlos a conocer y que los ciudadanos sepan que pueden utilizarlos como espacio de refresco.

CAMPAÑA INFORMATIVA Y PERSONAS MAYORES

Como cada año, se ha llevado a cabo una campaña informativa con folletos y en redes sociales, dirigida a toda la población, con consejos y medidas de autoprotección frente al calor.

Asimismo, el Área de Políticas Sociales contactará con las personas mayores más vulnerables que son usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia, para trasladarles las recomendaciones básicas de cuidado de la salud frente al calor, para que las tengan muy presentes durante estos días. Los centros de convivencia para mayores actuarán, una vez más, como refugios climáticos donde protegerse del calor.

ENLACE DE LISTADO DE REFUGIOS CLIMÁTICOS

Zaragoza refuerza su red de agua pública La hidratación es una de las claves de autoprotección en períodos de altas temperaturas. El Servicio de Infraestructura Verde ha reforzado en los últimos años la red de agua pública y elementos de confort climático de la ciudad, con especial foco en la llegada de las altas temperaturas de verano.

Como novedad, se han puesto en marcha tres dispensadores de agua fresca en el Balcón de San Lázaro, el Frente Fluvial y el Parque Grande José Antonio Labordeta, que se suman a un amplio número de actuaciones acometidas desde 2024 para facilitar la hidratación, el juego y el descanso a la sombra en el espacio público.

Los nuevos dispensadores, fabricados en acero inoxidable, tienen capacidad de refrigeración de 45 litros a la hora (9 litros en continuo), con temperatura de salida regulable entre 7 y 14ºC. Además, están plenamente adaptados para niños y personas con movilidad reducida, y nacen con una vocación doble: ofrecer agua de calidad y reducir la huella de carbono asociada a los envases de un solo uso.

Además, incorporan sistemas antivandálicos. Este impulso se apoya en el estudio sobre la ubicación y distribución de fuentes de boca realizado en 2024, que ha permitido inventariar y caracterizar las 697 fuentes municipales --aproximadamente el 75% en vía pública y el 25% en parques y jardines--, incluyendo tomas de potable y saneamiento, tipologías, estado y necesidades. Con esa base técnica, el Ayuntamiento ha planificado intervenciones más precisas, priorizando reparaciones, renovaciones y nuevas instalaciones allí donde la demanda vecinal y la disponibilidad técnica lo aconsejaban.

Fruto de ese diagnóstico, se han ejecutado nuevas fuentes de boca en barrios con déficit detectado. En 2024, el barrio de Las Fuentes incorporó siete nuevas unidades en plaza Santa Rosa de Lima, plaza Monasterio San Vitorián, plaza Nuestra Señora del Portal, Florentino Ballesteros, Monasterio de la Rábida, Monasterio de Guadalupe y plaza de la Convivencia.

En 2025, Valdespartera sumó ocho fuentes más, fruto de una larga reivindicación vecinal, en plaza de la Bámbola, plaza Cantor de Jazz, plaza Edad de Oro, glorieta de la Sabina, plaza del Hombre Invisible, plaza Mary Poppins, plaza Señora Miniver y plaza Nanuk el Esquimal. Pulverizadores de agua y remojachicos. Más allá del agua de consumo directo, la ciudad ha ampliado los puntos de refresco para mitigar los efectos de las olas de calor y crear microespacios de confort.

Tras la primera instalación en 2024 en la calle Duquesa Villahermosa (junto a Delicias), en 2025 se ejecutaron cuatro más en plaza Albada, plaza Donante de Órganos, Andador Luis Puntes y Bulevar Corredor Verde. Estos elementos, que ya están funcionando, complementan la red de fuentes y sirven como refugios puntuales en jornadas de altas temperaturas.

El componente lúdico y familiar también ha avanzado con la incorporación de juegos infantiles de agua.

En 2024, a solicitud vecinal, se instaló un "remojachicos" en el Parque de la Tolerancia (Actur), y en 2025 se sumó una nueva actuación en la plaza Bámbola, de Valdespartera, aportando opciones de juego y refresco seguro para la infancia durante los meses más calurosos.

Todas estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Adaptación al Cambio Climático de la Ciudad y se coordinan dentro del Plan Municipal de Protección Civil por olas de calor.

EXTREMAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que extremen las medidas de precaución para evitar problemas de salud ante las altas temperaturas. Aunque todas las personas pueden sufrir trastornos ante el exceso del calor, las personas mayores de 65 años, los menores de cinco años, especialmente los bebés, y aquellas que realicen una actividad que requiera mucho esfuerzo físico presentan un mayor riesgo y, por tanto, deben estar especialmente protegidas.

Por ello, desde la Oficina del Mayor, desde los servicios sociales comunitarios y desde el servicio de teleasistencia municipal se va a informar a los usuarios de todas las recomendaciones, mediante cartelería, folletos y atención personalizada.

Por otro lado, el Albergue Municipal tomará medidas para garantizar el alojamiento y la correcta hidratación de los usuarios, y les trasladará las oportunas recomendaciones para evitar riesgos. Los voluntarios de Protección Civil vigilarán los espacios abiertos y las zonas verdes para atender incidencias y recordar a los vecinos/as los cuidados personales, y se activarán las fuentes para que los ciudadanos puedan refrescarse.