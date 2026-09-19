La capital aragonesa, reconocida a nivel nacional por impulsar la innovación comunitaria en El Gancho

ZARAGOZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, ha sido reconocido a nivel nacional al ser seleccionado por la Fundación Daniel y Nina Carasso como uno de los ocho proyectos galardonados en toda España por impulsar la participación cultural y transformar las relaciones entre ciudadanía, instituciones y agentes culturales.

La iniciativa zaragozana, denominada 'De puertas afuera: habitando lo común', se desarrollará en el barrio del Gancho y busca democratizar la participación cultural y transformar las relaciones entre vecinos e instituciones. Su ejecución, prevista para comenzar en enero de 2027 y con una duración de 24 meses, contará con un importante respaldo económico de 75.000 euros por parte de la entidad filantrópica.

Así lo ha explicado el concejal delegado de Vivienda, José Miguel Rodrigo: "Que una entidad del prestigio de la Fundación Carasso nos elija entre propuestas de toda España demuestra que en Zaragoza estamos liderando el cambio. Este reconocimiento nacional avala el modelo de gestión social que impulsamos desde Zaragoza Vivienda, demostrando que la vivienda pública es mucho más que ofrecer un techo: es el pilar fundamental para construir comunidad, generar arraigo y cuidar de nuestros vecinos".

La elección de la ciudad de Zaragoza supone un hito de gran relevancia, ya que el proyecto ha sido seleccionado en el marco de la cuarta edición de la competitiva convocatoria 'Alianzas para una democracia cultural', a la que han concurrido propuestas provenientes de 16 comunidades autónomas.

La Fundación ha destacado la consolidación de este certamen en el sector, destinando una dotación global de 600.000 euros a tan solo ocho iniciativas repartidas en territorios como Madrid, Sevilla, Vizcaya, Alicante y Zaragoza. El galardón pone en valor el trabajo de aquellas alianzas capaces de dar respuesta a retos contemporáneos complejos, como la falta de espacios comunes en contextos de crisis habitacional o la necesidad de fortalecer los vínculos vecinales frente al aislamiento.

"Desde Zaragoza Vivienda trabajamos a diario para mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ser uno de los ocho proyectos seleccionados en todo el país nos anima a seguir innovando y a utilizar nuestros recursos para romper barreras. Queremos que la cultura y la salud lleguen a todos los rincones y a todos los rellanos de nuestros edificios", ha valorado José Miguel Rodrigo.

UN PROYECTO QUE TRANSFORMA EL BARRIO

'De puertas afuera: habitando lo común' nace precisamente de un diagnóstico participativo que detectó la pérdida de espacios cotidianos de encuentro y el debilitamiento de las redes comunitarias en San Pablo-El Gancho. Para revertir esta situación, el proyecto ha consolidado una robusta alianza estratégica entre la Asociación Promoción del Teatro Comunitario, el Consejo de Salud de San Pablo, el colectivo de mediación artística Zonas Comunes y la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda.

El objetivo central de esta unión es transformar espacios públicos infrautilizados en verdaderos "hogares vecinales" mediante procesos de creación artística, activando redes de confianza y generando un modelo de gestión que perdure en el tiempo como un activo de salud transferible a otros territorios.

"Para este Ayuntamiento, regenerar un barrio histórico como El Gancho implica ir obligatoriamente de la mano de sus vecinos. Nuestra aportación, cediendo solares, patios e infraestructuras, es la base física del proyecto, pero el verdadero éxito es esta alianza espectacular entre salud, cultura y vivienda. Juntos vamos a transformar espacios que hoy están vacíos en auténticos hogares vecinales al aire libre", ha expresado Rodrigo.

El peso del Ayuntamiento de Zaragoza en el éxito de este proyecto es determinante y va mucho más allá de un respaldo institucional. Zaragoza Vivienda aporta su consolidado modelo de gestión social e intervención comunitaria, poniendo a disposición del proyecto recursos tangibles de gran valor estratégico.

La sociedad municipal cederá solares y patios interiores de su parque de vivienda para el desarrollo de las actividades, además de habilitar un local en desuso para el almacenaje del mobiliario comunitario que se construya. Asimismo, de las diez becas de alojamiento que Zaragoza Vivienda oferta en la residencia de estudiantes Xior Pontoneros, ubicada en el propio barrio, se destinará a un estudiante becado específicamente para colaborar en este proyecto.

A esta dotación se suma la movilización de otros recursos municipales clave. La Oficina del Plan Integral del Casco Histórico (PICH) apoyará la iniciativa con una aportación económica de 6.000 euros y la cesión gratuita de espacios. El recién inaugurado Centro Socioeducativo Las Armas cederá sus instalaciones para las actividades de interior, mientras que equipamientos culturales del consistorio, como el Teatro del Mercado y la Biblioteca del Agua, facilitarán invitaciones a funciones para que las familias más vulnerables del barrio puedan acceder a la cultura.

Todo este despliegue institucional servirá de escenario para una intensa programación ciudadana. A través de acciones como 'El Ajuar', los vecinos diseñarán y construirán mobiliario móvil para dotar de vida los solares vacíos del Ayuntamiento. Mediante 'La Luna', se organizarán encuentros de proximidad en los patios interiores de Zaragoza Vivienda para combatir la soledad no deseada desde el cuidado mutuo.

Paralelamente, el dispositivo 'La Portería' actuará como un puente para que los colectivos más vulnerables -como los inquilinos de vivienda social y los usuarios de Servicios Sociales- superen las barreras económicas y sociales de acceso a la cultura mediante el acompañamiento de sus propios vecinos y de las trabajadoras sociales municipales.

Con este reconocimiento nacional y el firme impulso de Zaragoza Vivienda, el Ayuntamiento de Zaragoza reafirma su liderazgo en el diseño de políticas de regeneración urbana innovadoras, apostando por soluciones donde el urbanismo, la salud pública y la cultura se entrelazan para mejorar la calidad de vida en los barrios.