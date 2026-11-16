Cáritas Teruel inaugura este martes el V Mercado Solidario en la parroquia de Santa Emerenciana

TERUEL 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Cáritas de la parroquia de Santa Emerenciana de Teruel, junto a personas vinculadas a esta comunidad, son los encargados de organizar este Mercado Solidario que abrirá sus puertas este martes, 17 de noviembre, a las 17.30 horas en los salones de esta iglesia del barrio del Ensanche.

Ropa, libros, juguetes, material escolar, de jardinería, menaje del hogar, donados por empresas y particulares, además de muebles restaurados por alumnos de diferentes programas de Cáritas Teruel componen una amplia selección de artículos entre los que podrán elegir los turolenses en esta nueva edición que se prolongará hasta el domingo, 22 de noviembre.

Este mercado contará, además, con un espacio destinado a la venta de productos de Comercio Justo, como belenes y alimentación. El objetivo de Cáritas es superar la recaudación de años anteriores, destinada íntegramente a atender las necesidades de familias en situación de vulnerabilidad económica en Teruel, al tiempo que se fomenta la reutilización de objetos.

En 2025 la recaudación alcanzó la cifra de 9.335,36 euros. El mercado permanecerá abierto del 17 al 22 de noviembre, en el salón parroquial de la iglesia de Santa Emerenciana, de martes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; el sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas; y el domingo de 11.00 a 14.00 horas.