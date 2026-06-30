Cáritas Zaragoza abre la campaña de emergencia para ayudar a los damnificados por el terremoto en Venezuela

Cáritas Zaragoza se ha unido a la confederación de esta ONG y ha lanzado la campaña de emergencia "Cáritas con Venezuela" - CÁRITAS ZARAGOZA

ZARAGOZA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Zaragoza se ha unido a la confederación de esta ONG y ha lanzado la campaña de emergencia "Cáritas con Venezuela" para ayudar a los damnificados por el doble terremoto que asoló al país caribeño el pasado miércoles.

Venezuela está atravesando una de las emergencias humanitarias más difíciles de los últimos años en la que miles de familias lo han perdido todo tras los dos terremotos y necesitan de la solidaridad.

Muchas personas permanecen sin un lugar seguro donde vivir, con escaso acceso a alimentos, agua potable y atención médica. Los hospitales están desbordados, las infraestructuras de agua y saneamientos han sufrido graves daños y los niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad se encuentran entre los más vulnerables.

"Desde Cáritas Zaragoza queremos apoyar a Cáritas Venezuela. Esta Cáritas hermana ha compartido con nosotros que tiene una gran cantidad de frentes urgentes a los que atender", han argumentado.

Entre ellos está dar albergue y protección para las familias que han quedado a la intemperie; proporcionar alimentos y agua potable para quienes lo han perdido todo; llevar atención médica y kits de emergencia para las personas afectadas; trasladar kits de higiene, letrinas de emergencia y puntos de distribución de agua potable para prevenir enfermedades; y brindar protección y acompañamiento a las personas más vulnerables.

"MÁS QUE NUNCA"

Cada aporte, por pequeño que parezca unido a muchos otros de muchas otras personas generosas, se convierte en un techo, un plato de comida, un medicamento o agua limpia para una familia que está sufriendo las consecuencias de los terremotos.

Desde Cáritas Diocesana de Zaragoza han puesta a disposición de la emergencia todos sus canales habituales de donación como la web 'https://www.caritas-zaragoza.org/emergencias/caritas-con-ven...', mediante transferencia bancaria en la cuenta corriente de Ibercaja 'ES31-2085-0113-62-0300027229'; de forma personal en la sede en paseo Echegaray y Caballero, 100 de Zaragoza; por Bizum al número 33461y por teléfono llamando al 976 294 730 / 976 213 332

Desde Cáritas, como en otras emergencias, han recordado que las donaciones económicas son la "mejor manera" de canalizar la solidaridad, ya que reduce costes y tiempos de gestión, fomenta e impulsa el comercio de proximidad, facilita la respuesta ante las demandas concretas que tiene la población afectada de cada momento.

"Hoy, más que nunca, Venezuela nos necesita", han concluido desde Cáritas Zaragoza.