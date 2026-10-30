Carlos Sobera protagoniza 'La comedia de la olla', una versión del clásico de Plauto, en el Teatro Principal de Zaragoza

'La Comedia De La Olla' Es Una Adaptación De Uno De Los Grandes Textos De La Comedia Clásica, Firmado Por El Dramaturgo Romano Plauto Y Protagonizada Por Carlos Sobera. - DANI MARCOS

ZARAGOZA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Zaragoza incorpora esta semana a su programación 'La comedia de la olla', una adaptación de uno de los grandes textos de la comedia clásica, firmado por el dramaturgo romano Plauto y que está protagonizada por Carlos Sobera, con versión de Antonio Prieto y dirección de Juan Luis Iborra.

La obra podrá verse del 30 de octubre al 2 de noviembre y recupera el universo del enredo y la comicidad para abordar, desde el humor, la avaricia, el egoísmo y la obsesión por el dinero.

La historia gira en torno a Euclión, un viudo obsesionado con proteger su olla de oro, cuya avaricia condiciona sus decisiones y amenaza con complicar la vida de quienes le rodean. Cuando decide casarse con la joven Pompina, ignora que ella es el gran amor de su propio hijo.

A partir de ahí, romances secretos, criados astutos y bodas imposibles se entrecruzan en una trama que va enredándose hasta que la desaparición de la preciada olla desata el caos. Cuando todo parece conducir a un desenlace trágico, la diosa Fortuna interviene para demostrar que el destino todavía guarda algunas sorpresas.

Con versión de Antonio Prieto, 'La comedia de la olla' recupera la vigencia del humor de Plauto y su capacidad para retratar, a través de personajes llevados al límite, algunas de las debilidades más reconocibles del ser humano. La avaricia, el egoísmo y la obsesión por las riquezas se convierten en el motor de una comedia que invita al espectador a reírse de las contradicciones humanas.

RITMO, ENREDO Y COMEDIA

La dirección de Juan Luis Iborra apuesta por potenciar el ritmo, el enredo y las situaciones de comedia de un texto que encuentra en la interpretación de sus protagonistas uno de sus principales atractivos.

El montaje reúne a un elenco encabezado por Carlos Sobera, junto a Ángel Pardo, Jesús Cabrero, Juanjo Cucalón, Silvia Vacas, David Tortosa, Arianna Aragón y Antonio Prieto.

Carlos Sobera, conocido por su trayectoria como presentador y actor, cuenta también con una amplia experiencia sobre los escenarios. Entre sus trabajos teatrales figuran títulos como 'Inmaduros', 'Miles Gloriosus' y 'Asesinos todos', entre otros.

En esta nueva propuesta se sitúa al frente de una comedia que combina el origen clásico del texto con una puesta en escena concebida para conectar con el público contemporáneo.

El director Juan Luis Iborra ha destacado la oportunidad que ofrece esta adaptación. Asimismo, se trata de una propuesta que invita a adentrarse en una historia llena de personajes desquiciados y situaciones inesperadas, recordando que la comedia exige un trabajo interpretativo preciso para conseguir que el público disfrute de cada giro de la trama.

Con 'La comedia de la olla', el Teatro Principal de Zaragoza incorpora a su programación una propuesta de humor que recupera la vigencia de los grandes clásicos y su capacidad para seguir dialogando con el público actual a través de temas universales como la codicia, los equívocos y las relaciones humanas.