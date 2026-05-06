Carmen Rouco (Vox), vicepresidenta de las Cortes de Aragón y Santiago Morón, portavoz del grupo parlamentario

La diputada de Vox, Carmen Rouco, nueva vicepresidenta primera de las Cortes de Aragón y Santiago Morón, designado portavoz de este grupo parlamentario - VOX

ZARAGOZA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox, Carmen Rouco, será la nueva vicepresidenta primera de las Cortes de Aragón y Santiago Morón el portavoz de este grupo parlamentario. Una decisión que llega en virtud del acuerdo de Gobierno entre Vox y PP anunciado el pasado 22 de abril, en el que ambos grupos parlamentarios se comprometen a respaldar a la candidatura planteada por Vox para la vicepresidencia de la Mesa del parlamento autonómico.

Carmen Rouco es funcionaria de carrera de la Administración de Justicia desde 1984, habiendo desarrollado su actividad profesional en Lérida, Ejea de los Caballeros y Zaragoza.

De 2019 a 2023 ha sido la portavoz adjunta del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Desde mayo de 2023, es diputada de Vox en las Cortes de Aragón, desempeñando las funciones de portavoz de Fomento y Vivienda. Durante las últimas semanas, ha sido la portavoz adjunta del grupo parlamentario.

Por su parte, Santiago Morón es el nuevo portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, unas funciones que ya ha desempeñado en la X Legislatura, así como en la XI Legislatura durante el periodo en el que Vox formaba parte del Gobierno de Aragón --hasta julio de 2024--. Asimismo, es el presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Zaragoza.

Santiago Morón es doctor en Medicina y Cirugía, y especialista en medicina de familia. Ha ejercido la medicina durante más de 20 años de su trayectoria profesional.

Con esta decisión, el también diputado Alejandro Nolasco deja de ser el portavoz del grupo parlamentario, tras haber tomado posesión el lunes pasado como vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón.