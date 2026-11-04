La Carrera de la Mujer bate un nuevo récord en Zaragoza con los 17.000 dorsales agotados

Imagen de archivo de la Carrera de la Mujer en Zaragoza - DANI MARCOS

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza volverá a teñirse de rosa este domingo, 8 de noviembre, con la celebración de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana 2026, que ha agotado los 17.000 dorsales disponibles y ha establecido un nuevo récord de participación.

Se trata del evento deportivo de mayor participación de todo el calendario anual de la ciudad, una convocatoria que crece año tras año y que vuelve a superar su propio techo de inscripción.

La evolución de las últimas ediciones refleja la dimensión que ha alcanzado esta cita. En 2023 se agotan los 13.000 dorsales disponibles; en 2024, la cifra aumenta hasta los 14.000; y en 2025 vuelve a batirse el récord con 15.000 participantes. Este año, se han puesto a disposición 17.000 plazas, todas ellas agotadas, lo que supone 2.000 más que en la anterior edición y un incremento del 30 por ciento en tres años.

El concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, ha destacado la repercusión que tiene este evento en materia de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

"Yo creo que es una excusa extraordinaria para dar visibilidad a ese trabajo que hacen diferentes entidades que luchan contra el cáncer de la mujer. Es fundamental luchar por tener una vida saludable, hacer ejercicio físico y con ello pelear de una manera definitiva contra la posibilidad de contraer cáncer u otras enfermedades", ha expresado el concejal.

La prueba comenzará a las 09.30 horas del domingo 8 de noviembre y tendrá un recorrido urbano de 6,5 kilómetros, con salida desde la prolongación de Tenor Fleta y llegada al recinto Expo. Podrán participar mujeres a partir de los 8 años, que tendrán la posibilidad de completar el trazado corriendo o caminando, de acuerdo con sus preferencias y condición física.

FIESTA DEL DEPORTE Y LA SALUD

La Carrera de la Mujer es una convocatoria que combina la promoción de la actividad física y los hábitos saludables con un ambiente festivo, abierto a mujeres de todas las edades y niveles de preparación. La participación en grupo, con amigas o familiares, es también una de las señas de identidad de esta jornada, que busca facilitar la incorporación de las mujeres a la práctica deportiva.

La actividad comenzará antes de la carrera con la Feria de la Corredora, que se instalará en el Palacio de Congresos los días 6 y 7 de noviembre. Las participantes podrán recoger allí su dorsal, la camiseta oficial y la bolsa de la corredora.

La feria contará además con una programación gratuita de actividades de fitness y bienestar, abierta a todos los niveles y públicos, así como con espacios de las marcas colaboradoras y de los proyectos sociales vinculados a la prueba. Entre las propuestas previstas figuran sesiones de PilatesFit, Core y Movilidad, Zumba Fitness, STRONG Nation y CIRCL Mobility.

También se celebrarán actividades y charlas relacionadas con la salud femenina, como la ponencia 'Menopausia y movimiento: fortalece tu cuerpo para esta etapa', a cargo de Aoife McGale y Paula Floristán, el sábado 7 de noviembre.

COMPROMISO SOLIDARIO Y SOCIAL

Junto a su dimensión deportiva, la Carrera de la Mujer mantiene su compromiso con distintas causas sociales, especialmente la lucha contra el cáncer, la inclusión y la prevención de la violencia de género.

En Zaragoza, la prueba colabora con AMAC-GEMA, a través de inscripciones cien por cien solidarias cuya recaudación se destina íntegramente a esta asociación de mujeres afectadas por cáncer genital y de mama.

También participa la Fundación Federico Ozanam, que recibirá 25 dorsales para mujeres en riesgo de exclusión, así como las asociaciones de pacientes AECMM y la delegación zaragozana de la Asociación Española Contra el Cáncer.

El proyecto 'Somos Más', integrado por mujeres supervivientes de la violencia machista, estará presente para dar visibilidad a su labor de apoyo y acompañamiento psicológico. Además, todas las participantes lucirán en sus dorsales el número 016, teléfono de atención a las víctimas de violencia de género, que no deja rastro en la factura telefónica.