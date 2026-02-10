La carretera A-2218, entre Baldellou y Camporrells, seguirá cortada unos días por inestabilidad en la ladera

HUESCA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera A-2218 permanecerá cortada, entre los municipios oscenses de Baldellou y Camporrells, durante los próximos días por riesgo de nuevos desprendimientos de rocas tras haberse comprobado inestabilidad en la ladera.

Este riesgo obligará al aseguramiento de la ladera antes de proceder a la reapertura de la vía, ha informado la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón.

Este tramo se tuvo que cortar al tráfico cuando en la madrugada del pasado domingo se produjo un desprendimiento de rocas, a la altura del kilómetro 7,3 de la A-2218, en la comarca de la Litera, entre las citadas localidades.