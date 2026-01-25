La carretera de acceso al Balneario de Panticosa (Huesca), cortada desde este lunes por riesgo de aludes

HUESCA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha informado este domingo de que la carretera A-2606 se cortará al tráfico desde este lunes a las 15.00 horas con una previsión de corte de dos días por riesgo de aludes, entre los puntos kilométricos 4,500 y 10,00, hasta el Balneario.

Además, AEMET ha ampliado el aviso de nivel naranja por nevadas en el Pirineo oscense, que permanecerá activo hasta las 12.00 horas de este lunes.

Se recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir la información actualizada a través de los canales oficiales.