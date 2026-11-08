La carretera ZP-4502, que conecta Torrehermosa y Santa María de Huerta, cortada por obras desde este martes

ZARAGOZA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La carretera provincial ZP-4502, de Torrehermosa a Santa María de Huerta, en la provincia de Zaragoza, permanecerá cortada al tráfico por obras desde este martes, 10 de noviembre, ha informado este domingo la DPZ.

Los trabajos de acondicionamiento serán llevados a cabo por la Diputación de Zaragoza en el tramo entre Torrehermosa y el límite provincial con Soria.

Las obras tendrán una duración aproximada de 7 semanas, desde este martes, 10 de noviembre, hasta el 23 de diciembre aproximadamente. Como recorrido alternativo para el itinerario entre Torrehermosa y Santa María de Huerta se propone la utilización de la A-2 y la ZP-4505.