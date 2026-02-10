Casi 10.000 escolares de Zaragoza celebran el Carnaval en el Aula durante toda esta semana

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y del Conde de Salchichón, en la inauguración del Carnaval 2026 - DANI MARCOS

ZARAGOZA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Casi 10.000 escolares de 541 aulas representantes de 47 colegios de infantil y primaria de Zaragoza se han implicado en actividades pedagógicas vinculadas al Carnaval a lo largo de esta semana con el denominado Carnaval Infantil en el Aula, que este año vuelve a introducir la fiesta en el currículo activo de las escuelas públicas y concertadas de la ciudad.

El programa didáctico incluye el recurso "El Carnaval de las emociones", que permite al alumnado acercarse a los personajes y símbolos de Zaragoza de esta fiesta pagana, mientras se trabajan competencias relacionadas con la gestión emocional, la expresión creativa y la convivencia.

La inauguración oficial del Carnaval Infantil que ha celebrado el Ayuntamiento de Zaragoza en el CEIP Tenerías, ha contado con la participación de la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y del Conde de Salchichón, el popular personaje que aparece anualmente para agitar estos días de fiesta.

Este jueves, 12 de febrero, se organiza uno de los eventos tradicionales más multitudinarios, el Jueves Lardero, con el reparto de 750 kilos longaniza, cortesía de Mercazaragoza, y 1.100 barras de pan, cortesía de Martín Martín, en la plaza Miguel Merino, que da paso a un intenso fin de semana de actividades para toda la ciudadanía.

El punto culminante llegará el Domingo de Carnaval, 15 de febrero, con el Gran Desfile Infantil desde la calle Alfonso I hasta la plaza del Pilar, con la participación de personajes icónicos --el Conde de Salchichón, Don Carnal, Doña Cuaresma, el Caballero de la Hornilla, el Rey de Gallos y la Mojiganga-- y con la novedad de la comparsa de Gigantes y Cabezudos completa y enmascarada, que refuerza el carácter visual y participativo de la fiesta.

Tras el desfile, la plaza del Pilar acogerá el espectáculo familiar "Jauja" a cargo de Titiriteros de Binéfar, invitando a todas las familias, alumnado y profesorado a disfrutar de una fiesta colectiva que pone fin a la programación infantil.

En esta programación, el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con la colaboración de Interpeñas y Unión Peñista, así como con el apoyo de las empresas patrocinadoras Ambar, Puerto Venecia, Mercazaragoza y Martín Martín.