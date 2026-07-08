Casi todo Aragón está en alerta roja por peligro de incendios forestales para este miércoles

Nivel de Alerta de Peligro de Incendios Forestales (NAPIF) . - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón establece para hoy, miércoles 8 de julio, Nivel de Alerta Rojo por Peligro de Incendios Forestales en un total de 22 zonas de la Comunidad: Bajo Ebro Forestal, Depresión del Jalón, Gúdar, Jiloca-Gallocanta, Maestrazgo, Mijares, Moncayo y Aranda, Muela de Alcubierre, Muela de Valmadrid, Muela de Zuera, Pirineo Occidental, Pirineo Oriental, Prepirineo Central, Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Puertos de Beceite, Sierras Ibéricas Centrales, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Somontano Sur, Turia y Valle del Ebro Agrícola.

Tan solo algunas zonas del Pirineo y del sur de Teruel mantienen el nivel naranja. A lo largo de la jornada de este miércoles se podrían dar incendios de alta intensidad en casi todo el territorio. Los principales factores de propagación serían el viento, además de la topografía.

Por la tarde se esperan tormentas en el sistema Ibérico y el tercio norte --sobre todo en Cinco Villas y mitad occidental del Pirineo-- que podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento, sin poder descartarlas en otras zonas de forma más dispersa.