Caspe recibe el premio nacional PACAP por su proyecto comunitario de participación en salud

Profesionales de Atención Primaria y participantes del proyecto comunitario desarrollado en Caspe, reconocido a nivel nacional por el programa PACAP. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El reconocimiento distingue una iniciativa basada en la escucha activa y la acción compartida en un entorno rural CASPE (ZARAGOZA), 26 (EUROPA PRESS)

El proyecto comunitario 'De la escucha colectiva a la acción compartida', desarrollado en la localidad de Caspe, ha sido reconocido con uno de los premios del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), impulsado por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.

La iniciativa, liderada desde el equipo de Atención Primaria de la zona, se centra en la identificación de necesidades de salud mediante procesos participativos, fomentando la implicación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones y en el diseño de acciones comunitarias.

TRABAJO COMUNITARIO EN ENTORNO RURAL

El proyecto se ha desarrollado en un entorno rural, con el objetivo de adaptar las intervenciones sanitarias a la realidad social y territorial de la población. A través de dinámicas de escucha activa, encuentros participativos y espacios de diálogo, se han recogido las principales inquietudes y necesidades de los vecinos.

Este proceso ha permitido generar propuestas de intervención construidas de manera conjunta entre profesionales sanitarios, entidades locales y ciudadanía, reforzando el enfoque comunitario de la Atención Primaria.

PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMPARTIDA

Entre los aspectos más destacados de la iniciativa se encuentra la implicación activa de distintos agentes del territorio, así como la creación de espacios estables de participación. El proyecto no solo identifica necesidades, sino que impulsa acciones concretas orientadas a mejorar el bienestar y la salud de la población.

IMPULSO A LA ATENCIÓN PRIMARIA COMUNITARIA

Este reconocimiento pone en valor el trabajo que se realiza desde la Atención Primaria en Aragón más allá de la actividad asistencial, incorporando la perspectiva comunitaria como elemento clave en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

Asimismo, evidencia la capacidad de los equipos de Atención Primaria para desarrollar proyectos de investigación e intervención innovadores, especialmente en entornos rurales, donde la coordinación con la comunidad resulta esencial.

El Departamento de Sanidad refuerza con este tipo de iniciativas su apuesta por una Atención Primaria orientada a la comunidad, que integra la participación ciudadana como herramienta fundamental para mejorar los resultados en salud.